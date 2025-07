Pesca vicino agli scogli: multata una vongolara

Civitanova, 3 luglio 2025 – Un video in cui si vedono il mare e gli ombrelloni ma pure, sullo sfondo, una vongolara che pesca vicino agli scogli.

È stato grazie a quelle immagini, girate da un cittadino e diffuse sui social network, come accade quotidianamente per tante altre situazioni, che una attività di pesca illegale è stata documentata e sanzionata dalla Guardia Costiera di Civitanova.

Il video risale a qualche giorno fa e ritraeva un’unità da pesca operare sotto costa, in una zona vietata alla raccolta dei molluschi bivalvi.

L’imbarcazione, una vongolara, è stata identificata grazie a un’attenta attività di analisi condotta dai militari del locale Ufficio Circondariale Marittimo. Accertata la violazione, è scattata la prevista sanzione amministrativa nei confronti del comandante, ritenuto responsabile della condotta illecita. L’intervento si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo sul rispetto delle regole da parte della Guardia Costiera, che anche nel periodo estivo intensifica la propria presenza lungo il litorale con l’operazione “Mare e Laghi Sicuri”, finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

La Guardia Costiera di Civitanova, impegnata ogni giorno su questo fronte, ricorda che “il rispetto delle norme non è solo essenziale per preservare le risorse ittiche e contrastare le attività di pesca illegale, ma contribuisce anche a prevenire situazioni di pericolo per i bagnanti e per tutti coloro che fruiscono delle coste in questi mesi di maggiore afflusso turistico e invita cittadini e operatori del settore a collaborare attivamente per garantire il rispetto delle regole a tutela dell’ambiente marino e della sicurezza collettiva”.