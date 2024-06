Pesca record a Civitanova: una ricciola da 31 chili

Civitanova (Macerata), 20 giugno 2024 – Pesca grossa per Samuele Chiacchiera, che ieri all’alba ha tirato su una ricciola da 31 chili. Una ricciola da record che è stata pescata al largo della costa di Porto San Giorgio, a circa quattro miglia.

A tirare su il grosso pesce è stato il maceratese Samuele Chiacchiera, 44 anni, che ieri all’alba è andato a pesca a bordo della sua barca, della lunghezza di circa 5 metri. Emozionato, ha raccontato la sua pesca fortunata.

"Ero andato a pesca a alletterati, stamattina (ieri mattina per chi legge, ndr) e invece è venuta su questa bellissima ricciola – ha raccontato Chiacchiera – Ero da solo e ci ho messo una quarantina di minuti per tirarla in barca. Non è stato facile, tirava: con la barca a folle riusciva a trascinarmi".

Una vera e propria lotta. Ieri ai moletti, in particolare in quello del Madiere, non si parlava di altro.