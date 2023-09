Pestato a morte per l’elemosina. Il killer condannato a 24 anni

CIVITANOVA (Macerata)

Per l’omicidio volontario dell’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, commesso il 29 luglio del 2022 a Civitanova, la corte d’assise di Macerata ha condannato a 24 anni di carcere Filippo Ferlazzo, 33 anni, originario di Salerno. "È giusto così", si è limitata a dire la vedova della vittima, Charity Oriakhy. La procura aveva chiesto l’ergastolo. Ieri in aula, il pubblico ministero Claudio Rastrelli ha ripercorso i fatti, filmati dalle telecamere comunali e dal cellulare di una passante. Ogorchukwu aveva chiesto l’elemosina all’imputato e alla fidanzata, "forse senza neppure sfiorarla". Questo aveva scatenato la rabbia del salernitano, che aveva raggiunto l’ambulante, gli aveva strappato la stampella dalle mani, lo aveva picchiato con quella, poi lo aveva atterrato e strangolato, stando su di lui a cavalcioni. "Un’aggressione di particolare violenza", ha ribadito il pm, che ha sottolineato come Ferlazzo non si fosse fermato neppure quando i passanti gli avevano urlato di lasciare il povero Alika. Ha inoltre ricordato le conclusioni del perito nominato dalla corte, lo psichiatra Renato Ariatti, secondo il quale l’imputato era capace di intendere e di volere, pur soffrendo di un disturbo borderline, di problemi di contenimento della rabbia, con un vizio di mente tra lieve e moderato. Il pm ha poi chiarito l’aggravante dei futili motivi: l’ambulante aveva soltanto chiesto l’elemosina alla coppia e in ogni caso anche la gelosia è un motivo futile. Quanto alle attenuanti generiche, il pm le ha escluse alla luce di diversi elementi: la violenza dell’aggressione, l’allontanamento dopo il delitto, il comportamento generale di Ferlazzo che, pur sapendo dei suoi disturbi (ha subìto diversi ricoveri in psichiatria e nelle comunità, era invalido al cento per cento), non prendeva le medicine e assumeva stupefacenti: "Non ha fatto nulla per rendersi meno pericoloso". Per questo, ha concluso chiedendo la condanna all’ergastolo per omicidio volontario: "Ferlazzo voleva che Alika non si alzasse più". Sulla stessa linea l’avvocato Francesco Mantella, parte civile per la vedova e il figlio della vittima, ricordando che Alika "cercava solo di portare un po’ di spiccioli alla sua famiglia". L’avvocato difensore Roberta Bizzarri ha invece sollevato dei dubbi sulla causa della morte, rilevando la spaccatura della milza e la conseguente emorragia. "Anche il professor Ariatti poi ha escluso che Ferlazzo volesse uccidere – ha aggiunto, definendo l’omicidio preterintenzionale –, e ha parlato delle sue difficoltà, di cui dobbiamo tenere conto. Il perito lo ha visto dopo un anno di carcere, un anno in cui ha preso i farmaci e non gli stupefacenti, e questo incide: all’epoca Ferlazzo non era in grado di valutare la sproporzione tra l’evento e la sua reazione". Forse questi elementi hanno inciso nella decisione della corte d’assise che, dopo due ore di camera di consiglio, ha inflitto 24 anni di carcere ritenendo l’aggravante dei futili motivi equivalente alle attenuanti. "Avevo detto a Filippo che rischiava l’ergastolo – ha raccontato l’avvocato Bizzarri –, ma per lui l’ergastolo sono 30 anni, e quando ha sentito 24 ha commentato ‘ho avuto solo sei anni di sconto’". Le motivazioni usciranno tra tre mesi. Quanto alle parti civili, i giudici hanno riconosciuto una provvisionale di risarcimento di 350mila euro a favore della moglie e del figlio e di 40mila euro a ciascun altro membro della famiglia della vittima. "La ricostruzione in fatto e diritto dell’ufficio è stata condivisa dalla corte – ha concluso il procuratore Giovanni Narbone – e si è messo un primo punto su una vicenda drammatica".