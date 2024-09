Allarme peste suina a Civitanova: carcasse di maiali in putrefazione abbandonate

Civitanova Marche, 9 settembre 2024 – In putrefazione carcasse di maiali, affetti da peste suina, lasciate dentro due container parcheggiati per due giorni nella zona industriale di Civitanova, in via Gobetti.

E’ allarme per la salute pubblica e nella zona si sono concentrati Asl, Arpam, vigili del fuoco, vigili urbani, forze dell’ordine. Gli operatori sul posto stanno agendo con indosso tute protettive e in tutto il comparto l’aria è praticamente irrespirabile. L’area è stata al momento isolata e le caditoie delle fogne chiuse per evitare che i liquami che stanno uscendo dai containers possano entrare nelle tubature e raggiungere le falde idriche. Identificata anche la ditta proprietaria dei container, che lavora nel trasporto degli animali e che sembra abbia lasciato i mezzi lì fin da sabato sera. Si sta valutando anche l’opportunità di emettere un’ordinanza da parte del sindaco tutela della salute pubblica.