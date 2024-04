Picchiato all’ospedale mentre assiste il padre

Civitanova, 28 aprile 2024 – Aggressione choc al Pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, un marocchino sferra improvvisamente un colpo ad un uomo che stava facendo assistenza al padre e lo colpisce più volte alla testa, sotto gli occhi spaventati delle persone che in quel momento si trovavano presso la struttura ospedaliera. Sono stati momenti di tensione e di caos al pronto soccorso dell’ospedale, subito sono intervenuti carabinieri e polizia. L’episodio è avvenuto l’altra notte, intorno alle 3.45. A raccontare l’accaduto è la sorella della vittima.

“Mio fratello stava facendo assistenza a mio padre, quando gli si è avvicinato un marocchino di 35 anni, che era arrivato all’ospedale con una ambulanza, perché erano diversi giorni che non dormiva - ha raccontato la giovane donna -. Quello sconosciuto, ad un certo punto, ha detto a mio fratello "vieni con me", strattonandolo verso l’ascensore. Al rifiuto da parte di mio fratello, il marocchino, che abbiamo saputo poi essere un clandestino, ha colpito con un cazzotto improvviso e del tutto inaspettato al volto mio fratello, che ha perso l’equilibrio ed è caduto per terra. È rimasto ferito alla tempia, per via del colpo, e alla schiena. È stato il caos, in un attimo, anche perché a quell’ora il Pronto soccorso era pieno di persone. Io ero andata via soltanto un paio di ore prima. Un ragazzo che stava lì e ha visto quello che stava succedendo è intervenuto per difendere mio fratello ed è stato aggredito pure lui dal marocchino, che lo ha colpito più volte alla faccia. Mio fratello è stato soccorso e si è fatto controllare. Per lui tre giorni di prognosi. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia. Il marocchino, alla fine, è stato portato via, mio fratello ha sporto denuncia. Un episodio gravissimo, un raptus di violenza incontrollato e del tutto senza motivo".