“Pilota donna, il mio sogno in un mondo di maschi”. Kadija e il brivido delle corse

Civitanova Marche, 7 settembre 2025 – “Mi sono appassionata ai motori da piccola, ho lavorato in officina e guardando una cronoscalata ho deciso che volevo correre. In un mondo prettamente maschile, voglio dimostrare che una donna può farcela: aspiro ad arrivare in Gran Turismo».

Kadija Mourtaji ha ventidue anni, è una pilota che vive a Civitanova, dove sta aprendo un concessionaria di auto. Nata da genitori marocchini, racconta a 360 gradi la nascita della sua passione per le auto, le prime sfide e i suoi desideri. «Il primo contatto con i motori è stato con le moto enduro, in Basilicata, dove ho vissuto da piccola. Da lì poi sono passata alle auto, anche per via della passione che aveva mio padre in Marocco. Punto a essere una delle prime donne ad entrare nel Gt con una Ferrari 488. Uno dei miei modelli di pilota, soprattutto nei percorsi in salita, è Anna Maria Fumo – spiega Mourtaji –. Quest’inverno mi piacerebbe mettermi in pista, ma vorrei innanzitutto essere una delle prime donne a vincere il campionato super salita».

La prima gara ufficiale per Kadija Mourtaji è stata la Sarnano-Sassotetto dello scorso luglio dove, su una Mini Cooper da 320 cavalli. «Ho guidato bene – racconta –, soprattutto alle prove, ma con una traiettoria sbagliata sono andata a sbattere a 110 km/h prendendo una curva troppo stretta. Fortunatamente però sono risalita in macchina per correre pochi giorni dopo, a Popoli, in Abruzzo. È stata una sfida perché l’impatto alla Sarnano-Sassotetto è stato duro, avevo paura perfino a rimettermi in macchina su strada. Ho corso poi a Gubbio e guidato due giorni in un rally a Pomposa, in provincia di Ferrara: è stata una bella esperienza. Tra gli impegni prossimi ci sono la Monte Erice in Sicilia e la Castellana ad Orvieto, a ottobre. A breve con Giovanni Del Prete, che è il mio coach e il mio mentore, andremo in Croazia ancora per un rally. Per il 2027 punto a fare la Gran Turismo con la Ferrari 488, che non vedo l’ora di provare per un intero campionato – racconta Mourtaji –. Credo che la caratteristica fondamentale di un pilota sia la presenza mentale, perché facendo un errore puoi farti davvero male e vedere un burrone a lato della strada può far paura».

La pilota parla anche del suo rapporto con un mondo, quello delle gare, che è essenzialmente maschile: «Voglio dimostrare che una donna può correre come un uomo. Prima delle auto, da piccola, ho giocato a calcio, e anche in quell’ambiente volevo dimostrare di essere capace. Ho l’automobilismo nel cuore, e faccio questo sport principalmente per divertimento. Voglia arrivare ai livelli di un uomo, sfatando il mito che ‘la donna al volante è un pericolo costante’; anche noi, se sbagliamo, ci rialziamo e ricominciamo. Il brivido della velocità è qualcosa di indescrivibile, così come, all’arrivo, vedere la bandiera a scacchi».