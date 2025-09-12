Dopo la piramide di lettini spunta un misterioso biglietto degli autori

Civitanova Marche (Macerata), 12 settembre 2025 - La moda delle “piramidi di lettini” colpisce ancora, e questa volta a Civitanova ha assunto un tono affettuoso e quasi complice. Nello stabilimento balneare La Sirenetta, gestito da Mario Montecchiari, qualche notte fa ignoti ragazzi hanno realizzato una delle ormai celebri composizioni notturne: una piramide perfetta, costruita impilando i lettini della spiaggia. Un’opera che poteva sembrare uno scherzo o addirittura un dispetto, ma che Montecchiari aveva invece subito definito un piccolo “capolavoro”, elogiando la bravura e l’attenzione con cui era stata fatta, senza danneggiare nulla.

Nelle ultime ore, così, è arrivato un nuovo capitolo di questa storia: il titolare ha trovato, appeso davanti all’ingresso dello stabilimento, un bigliettino lasciato dagli stessi autori della piramide. “Grazie per l’apprezzamento, buona chiusura di stagione”, si legge, firmato: “Gli artisti della piramide di lettini. P.S. Fufunfi”. Montecchiari, divertito e colpito dal gesto, ha voluto condividere il tutto sui social con un post che ha raccolto decine di commenti e condivisioni. “Buongiorno amici del Sirenetto — ha scritto — Stamattina arrivo allo stabilimento verso le sei, trovo appeso davanti alla porta questo messaggio. Praticamente è il messaggio dei ragazzi che mi hanno fatto la piramide con i lettini… l’altra notte… per dire che sono stati contenti per il mio apprezzamento. Lo voglio condividere con voi tutti: per me hanno fatto un capolavoro, senza rompere niente. Bravi, grazie!”

La moda delle piramidi di lettini

Quella delle piramidi è una tendenza che negli ultimi anni si è diffusa lungo diverse spiagge italiane, in particolare sull’Adriatico. Non si tratta di atti vandalici fini a sé stessi: dietro c’è piuttosto una forma di goliardia notturna, una specie di “firma” lasciata da gruppi di ragazzi che, dopo una serata in spiaggia, decidono di cimentarsi nell’impresa di costruire una struttura ordinata e scenografica con il materiale degli stabilimenti. I gestori si trovano spesso di fronte a queste costruzioni al mattino presto, quando rientrano per sistemare la spiaggia. In alcuni casi la reazione è di fastidio, perché rimettere in ordine richiede tempo e fatica. Ma sempre più spesso subentra anche la curiosità per la precisione e la creatività di certe opere: vere e proprie piramidi perfettamente bilanciate, a volte alte diversi metri, che testimoniano pazienza e spirito di squadra.

La spiegazione di questa moda, secondo chi l’ha studiata, risiede proprio nel suo carattere simbolico: la piramide è una forma che richiama stabilità e imponenza, e al tempo stesso è un “gioco” che non lascia tracce permanenti, se non qualche foto da condividere il giorno dopo.

Un gesto che strappa un sorriso

Nel caso de La Sirenetta la vicenda si è trasformata in un simpatico scambio tra chi gestisce la spiaggia e i misteriosi “artisti della piramide”. Il biglietto lasciato come ringraziamento ha dato un tocco finale alla storia, sancendo una sorta di patto di reciproco rispetto: da una parte la bravata, dall’altra la capacità di apprezzarla senza vedere solo il lato scomodo. In un’estate che volge al termine, episodi come questo raccontano anche il bisogno di leggerezza e di piccoli riti collettivi. E chissà che, dietro a un “Fufunfi” scritto a penna, non ci sia la voglia di lasciare un ricordo spensierato della stagione appena conclusa.