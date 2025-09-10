Piramide di 56 lettini: sorpresa all’alba in spiaggia

Civitanova, 11 settembre 2025 – Tornano a colpire i soliti ignoti autori, sulla spiaggia nord, della piramide con 56 lettini. Lo scorso anno l’opera era comparsa sul litorale dello chalet Galliano. Quest’anno teatro dell’incursione artistica è stato lo stabilimento “La Sirenetta”. Anche qui per salutare l’estate hanno impilato dieci piani di lettini con una sdraio in cima. Il risultato del lavoro notturno si è parato davanti a Mario Montecchiari, titolare dello chalet. “Sono rimasto colpito da un insolito riflesso dalla spiaggia. Subito ho notato questa bella realizzazione, con i colori dell’alba ancora più spettacolare. Faccio i complimenti agli artisti che hanno scelto il mio stabilimento per questa bella opera. È anche un modo simpatico di chiudere la stagione che, grazie al comitato spontaneo, è stata molto ricca. È anche la dimostrazione che ci sono tanti ragazzi bravi che non danneggiano, ma usano la notte per valorizzare la spiaggia civitanovese”.