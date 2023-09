Polizia locale ridotta all’osso a Civitanova: "Solo 31 agenti, non bastano"

Civitanova Marche, 18 settembre 2023 – Passano gli anni ma il Corpo della polizia municipale di Civitanova resta sempre sotto organico. Al primo settembre del 2023 la dotazione nella caserma di via Marinetti era costituita dalla comandante, da tre istruttori direttivi ufficiali e da trenta agenti che, dal primo ottobre, saliranno a 31 per l’assunzione di una ulteriore unità.

"Una squadra che è ancora sottodimensionata, sia con riferimento agli agenti che agli ufficiali, agli addetti al coordinamento e controllo, in quanto questo ente supera i 42mila abitanti", è scritto nell’atto con cui il Comune stabilisce il riassetto organizzato del servizio. L’ordinamento della polizia locale, approvato con legge della Regione Marche nel 2014, stabilisce infatti che la dotazione organica ottimale dei Corpi è costituita da un’unità di personale ogni mille abitanti, così per Civitanova i vigili urbani non dovrebbero essere inferiori alle 42 unità. Al momento è strutturata in quattro aree la Municipale: Comando, Verbali, Affari generali, Polizia giudiziaria; Edilizia, Ambiente e controllo del territorio; Commercio, Mercati, Attività economiche e produttive; Circolazione, Traffico, Infortunistica stradale.

Con le forze in campo, anche considerando che sono stati inseriti tre agenti a contratto a tempo determinato fino al 31 ottobre, non sempre si arriva a garantire sicurezza urbana, recupero della legalità, controllo del territorio, contrasto al degrado urbano, regolazione della viabilità, collaborazione con le altre forze preposte al controllo dell’ordine pubblico. La parole d’ordine diventa allora arrangiarsi con quello che c’è e nell’atto che riordina il settore è scritto che "per raggiungere tali obiettivi, stante la situazione dell’organico, si rende necessario riaffermare la flessibilità del personale assegnato ai diversi nuclei operativi".