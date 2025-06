Polpette avvelenate in giardino. “La mia bassotta salva per un pelo”

Potenza Picena (Macerata), 23 giugno 2025 – Una tranquilla mattina si è trasformata in un incubo per Arianna Smorlesi, residente a Potenza Picena, nella zona dietro l’Hotel Torresi, dopo essersi trasferita da Recanati, dove gestiva un negozio di abbigliamento per bambini. La sua bassotta, infatti, ha ingerito una polpetta di carne contenente veleno per lumache, gettata nel giardino del suo condominio. Solo la corsa dal veterinario ha evitato il peggio e ora l’animale è salvo, per fortuna, ma resta sotto osservazione.

La denuncia è arrivata tramite un post sui social che ha subito suscitato indignazione e allarme tra i cittadini. "Questa è una polpetta di carne contenente veleno ritrovata nel giardino di casa mia – ha scritto Arianna allegando la foto dell’esca –. La mia bassotta lo ha mangiato, ma grazie a Dio siamo riusciti a salvarla. Ora è in osservazione. Chi ha fatto questo è un essere ignobile”.

Smorlesi racconta di precedenti tensioni con alcuni vicini per via dell’abbaiare dei suoi tre cani, tutti di piccola taglia. "Appena trasferita, ho ricevuto biglietti anonimi sulla porta, poi sono arrivati i vigili che, però, non hanno rilevato nulla di irregolare. I cani si sono calmati, ma sabato, forse disturbati da qualcosa in casa mentre ero a fare la spesa, hanno abbaiato un po’. Stamattina (ieri, ndr) la mia bassotta è tornata in casa con la bocca blu e rossastra. In giardino ho trovato tre polpette di carne cruda con veleno dentro. Il veterinario ha confermato”.

"Ho reperito un campione e domani (oggi, ndr), farò denuncia ai carabinieri di Potenza Picena. Il veterinario farà la segnalazione ad Asur e sindaco. Intanto ho salvato il mio cane per un pelo”. Arianna, dal canto suo, è determinata a non lasciar cadere la vicenda. “Ho le immagini delle telecamere. Non voglio accusare nessuno senza prove, ma chi ha messo quelle polpette deve pagare”.