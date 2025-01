Raffica di furti nei negozi: due denunciati

Civitanova, 24 gennaio 2025 – Scia di furti negli esercizi commerciali, denunciati due uomini. Sarebbero loro, secondo le indagini svolte dagli agenti del commissariato di polizia di Civitanova, guidato dal commissario capo Riccardo Zenobi, i responsabili del tentato furto alla tabaccheria Sara, in via Vasco De Gama, e nel ristorante in centro America Graffiti. Uno dei due era stato individuato già poche ore dopo il colpo, ma era riuscito a far perdere le sue tracce. Al termine delle indagini sono stati identificati i due uomini presunti responsabili di alcuni furti recentemente commessi a Civitanova: il tentativo di furto nella tabaccheria Sara, dove il vetro antisfondamento aveva retto, e il furto della cassa nel ristorante America Graffiti, nella zona del varco sul mare, avvenuti nella notte tra il 13 e il 14 gennaio. Uno dei due individui, successivamente identificato in un ventenne italiano, di origini marocchine, residente a Fermo, era stato identificato grazie alla immediata visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del negozio, attraverso cui erano stati individuati tratti distintivi utili al suo riconoscimento.

Nell’arco della stessa notte, gli agenti erano riusciti a scovarlo all’interno di un bar, ma alla vista della volante della polizia il giovane era riuscito a far perdere le sue tracce, dileguandosi per le vie della città. Sabato scorso, l’uomo era stato nuovamente intercettato dalla polizia per le vie del centro, in compagnia di uno straniero che gli agenti erano riusciti a bloccare e che poi avevano accompagnato in commissariato. Su di lui erano stati fatti accertamenti ed era emerso che era lui il secondo responsabile degli stessi episodi di furti. L’uomo, un tunisino di 36 anni, è risultato irregolare e dunque, al termine degli atti di rito, attraverso l’ufficio immigrazione della questura di Macerata, è stati espulso dall’Italia con accompagnamento coatto alla frontiera per mezzo di un volo charter e denunciato per furto aggravato. Per quanto riguarda l’altro, anche lui è stato denunciato a piede libero per furto aggravato, commesso in entrambe gli esercizi commerciali, nonché per la violazione del foglio di via dal comune di Civitanova. Sono in corso le indagini per chiarire se i due siano responsabili anche degli altri episodi di furti commessi in queste ultime settimane in città.