Ragazze rapinate e molestate sul lungomare

Civitanova Marche, 19 giugno 2025 – Due giovani aggredite, palpeggiate e una delle due rapinata del cellulare, fuori da un locale sul lungomare sud, da quattro ragazzi di origine marocchina. Un giovane interviene e viene preso a botte. È quanto accaduto all’alba di ieri, intorno alle 5, sul lungomare Piermanni. Vittime una nigeriana di 21 anni e la sua amica, una 26enne originaria di Benevento, che erano in compagnia di alcune amiche.

Secondo quanto è stato ricostruito sulla base della testimonianza delle due giovani vittime, le ragazze erano sul lungomare con altre quando sono state avvicinate da quattro marocchini, visibilmente ubriachi, che hanno cominciato a fare loro delle avances. Nonostante i rifiuti, i quattro hanno continuato a seguirle. A un certo punto le hanno aggredite e uno di questi è riuscito a strappare il cellulare dalle mani di una ragazza.

Non prima però, secondo quanto hanno riferito le due, di averle anche palpeggiate. Poco dopo è arrivato un ragazzo che, secondo gli accordi presi, avrebbe dovuto riaccompagnare a casa le due amiche. Quando si è reso conto di quello che stava accadendo, il giovane ha provato a prendere le difese delle due ma è stato colpito più volte dai quattro, che se la sono presa pure con la sua auto. Hanno preso a calci la macchina, abbozzando la carrozzeria e danneggiando anche uno specchietto esterno.

Una delle donne, nel tentativo di difendere il suo amico, è caduta a terra, riportando delle escoriazioni. Sul posto sono stati chiamati il personale sanitario del 118 e gli agenti del commissariato di polizia. Le due amiche, alla fine, hanno rifiutato il trasporto all’ospedale, non avendo riportato lesioni preoccupanti. Nulla di grave, per fortuna, nemmeno per il ragazzo che era intervenuto per difenderle.

Subito gli agenti del commissariato si sono messi sulle tracce degli aggressori, che sono stati raggiunti poco dopo, mentre scorrazzavano con l’auto tra le vie del centro, imboccandone anche qualcuna contromano. Sono stati portati in commissariato e identificati.

I quattro, italiani di seconda generazione che hanno tra i 20 e i 23 anni (alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona e contro il patrimonio), sono stati denunciati per i reati di percosse, furto con strappo e danneggiamento. A loro carico, in seguito all’istruttoria della Divisione anticrimine, sono state emesse da parte del questore di Macerata le misure di prevenzione del Dacur e del foglio di via obbligatorio da Civitanova per la durata di un anno.