Tre ragazzine picchiano coetanea: incastrate dal video del pestaggio

Civitanova, 6 ottobre 2023 – Tre ragazzine contro una, finita al pronto soccorso con sette giorni di prognosi per le botte prese. È successo ad agosto, ma la notizia è emersa solo in questi giorni, dopo che il video del pestaggio – diffuso in rete – è stato visto anche da una adulta che ha segnalato il fatto.

L’episodio è avvenuto tra due stabilimenti del lungomare nord molto frequentati dai giovanissimi. Tutto sarebbe nato da una rivalità tra ragazzine che frequentano la stessa classe terza di una scuola media di Civitanova.

In particolare una di queste, 14enne, se la sarebbe presa in vari modi con un’altra, 13enne, ma la loro rivalità sarebbe rimasta sempre sui social, in particolare su TikTok, a colpi di insulti e offese varie.

Ad agosto, la 14enne avrebbe scritto all’altra di voler fare pace con lei, di voler mettere fine a questo antagonismo, e le ha dato appuntamento sul lungomare dopo pranzo. La 13enne ha creduto a questa proposta, sperando così di chiudere una storia decisamente sgradevole. E invece sul luogo dell’appuntamento avrebbe trovato la 14enne con altre due amiche, e tutte e tre si sarebbero scagliate contro di lei con calci, botte, spinte, sputi.

Tutto questo, davanti a numerosi altri giovani che hanno assistito alla scena senza alzare un dito, fino a quando da uno degli chalet è uscito un cameriere che ha diviso le ragazzine, salvando la 13enne dal pestaggio. La studentessa è dovuta andare al pronto soccorso, dove le hanno trovato ecchimosi e segni delle botte, e ferite lacero contuse alla testa, dove le sono stati strappati i capelli. Ha avuto una prognosi di sette giorni.

Tutta la scena è stata filmata da un altro degli adolescenti presenti, che ha pensato bene poi di pubblicare il video, con l’aggiunta di due emoticon della faccina che ride. Il video ha suscitato una serie di commenti a dir poco inappropriati, ed è circolato tantissimo tra i giovanissimi, fino a quando non lo ha visto anche qualche madre, che ha intimato al ragazzo di toglierlo subito. Ormai comunque era tardi.

Tra i vari adulti che hanno visto il filmato, qualcuno ha riconosciuto i protagonisti, e ora potrebbe esserci qualche conseguenza per le bulle autrici di questo agguato. A quanto sembra, due di queste avrebbero già minacciato la 13enne, per impedirle di denunciare l’accaduto, "sennò ti succederà anche di peggio". Ma è difficile che la vicenda si possa chiudere così.