Ragazzini ubriachi in pieno giorno, botte in spiaggia e caos in ospedale: uno perde i sensi e collassa

Civitanova, 27 agosto 2025 – Due ragazzini ubriachi, uno di 15 e l’altro di 13 anni, si picchiano e danno in escandescenze in spiaggia, creando allarme e tensione nel tratto di arenile tra gli stabilimenti balneari G7 e Hosvi, sul lungomare centro. Il 15enne poi, soccorso dal personale sanitario, dopo essersela presa con i carabinieri intervenuti sul posto, scatena il caos prima in ambulanza e poi al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, lanciando oggetti e scagliandosi contro il mobilio. L’altro è finito in coma etilico. È quanto accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 17.

L’allarme è scattato nel tratto di spiaggia libera sul lungomare centro, dove è stata segnalata la presenza di due ragazzini che, ubriachi, si stavano picchiando creando allarme tra i presenti. Sul posto sono subito arrivate due ambulanze della Croce Rossa di Porto Potenza e di Porto Recanati e i carabinieri. All’arrivo delle pattuglie dei militari, il più grande dei due, un magrebino che vive a Montegranaro, ha iniziato a dare in escandescenze. Ci è voluto del tempo prima di riuscire a calmarlo. L’altro invece, il più piccolo, era ridotto quasi in stato di incoscienza per l’alcol che aveva bevuto. Il 15enne, dopo essere stato fatto salire in ambulanza, ha seminato il caos e la stessa cosa ha fatto una volta arrivato al pronto soccorso, prendendosela con gli arredi del reparto e lanciando oggetti. Non è stato semplice placarlo.

All’ospedale è finito ovviamente anche il più piccolo, che è stato messo su una barella, caricato sul mezzo di soccorso e portato di corsa al reparto di emergenza, per le cure necessarie allo stato grave di intossicazione causato dall’alcol. Era in coma etilico.

Come se tutto questo non fosse bastato, in quegli stessi minuti una ambulanza della Croce Verde è dovuta intervenuta di corsa nello stesso posto, di fronte alla spiaggia, per via di una donna dell’est Europa che, ubriaca pure lei, aveva lanciato una sedia dalla finestra di casa sua. Anche in quel caso i sanitari hanno dovuto placare la donna, fuori controllo.

È stato veramente un pomeriggio di paura sul lungomare centro, una zona in cui purtroppo si sono registrati numerosi episodi di risse e violenza tra giovanissimi nel corso di questa estate. Sarà ora da chiarire da parte dei carabinieri come avessero fatto i due minorenni, uno in effetti poco più che un bambino, a procurarsi gli alcolici che li hanno ridotti in quelle condizioni. Su questo le indagini sono in corso.