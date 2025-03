Ragazzino aggredito da un coetaneo, la madre denuncia: “A casa con il volto tumefatto”

Civitanova, 12 marzo 2025 – Un quindicenne aggredito in un vicolo dietro palazzo Sforza da un coetaneo. Torna a casa con il “volto tumefatto” e la madre denuncia l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un minorenne ai carabinieri.

La vicenda, i cui contorni sono ancora da chiarire, sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, in pieno centro. Il ragazzino, secondo quanto è stato riferito ai militari, si trovava in giro insieme con alcuni amici. Ma mentre erano in corso Dalmazia sarebbe stato avvicinato da un coetaneo, con la scusa di dovergli parlare.

Poi, arrivati dietro al palazzo comunale, il ragazzino sarebbe stato aggredito e picchiato. All’origine del gesto di violenza, secondo una prima ricostruzione dei fatti, ci sarebbe stato un diverbio legato a delle ragazzine. Quando il 15enne è rientrato a casa aveva il volto tumefatto. E così i genitori lo hanno portato subito al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, dove è stato medicato: per lui trenta giorni di prognosi a cause delle botte ricevute nel corso dell’aggressione.

Poi i genitori si sono diretti alla caserma dei carabinieri, per sporgere denuncia in merito a quanto accaduto. Ora sono in corso le indagini dei militari dell’Arma, anche sulla base dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, per ricostruire quanto accaduto e identificare i soggetti coinvolti.

A quanto sembra i due minorenni non si conoscevano, a parte un contatto avvenuto sui social. Le indagini da parte dei carabinieri sono in corso. Questa purtroppo sarebbe l’ennesima aggressione ai danni di un minorenne, messa in atto da altri ragazzini, che si è registrata in città.