Civitanova, paura al porto: ragazzino cade in acqua, passante si tuffa e lo salva

Civitanova, 9 aprile 2023 - Momenti di paura al porto di Civitanova dove un ragazzino di 12 anni è finito in acqua ed è stato soccorso da un uomo che si è tuffato per aiutarlo a salire su un peschereccio ormeggiato sulla banchina.

Tutto è successo attorno alle 18.30 di oggi. Secondo le prime ricostruzioni, fatte sulla base delle testimonianze di alcuni presenti, il 12enne civitanovese stava giocando in compagnia di alcuni coetanei alla radice del molo sud quando - per cause da accertare - ha perso l'equilibrio ed è finito in acqua.

Non è chiaro se il ragazzino sapesse nuotare o meno, fatto sta che è riuscito ad aggrapparsi a una catena per gli ormeggi. Poco dopo un passante si è tuffato in mare per soccorrerlo, aiutandolo a issarsi su un peschereccio in attesa dei soccorsi.

Il ragazzo sarebbe rimasto in acqua una decina di minuti: era molto infreddolito, a causa delle basse temperature dell'acqua. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno avvolto il 12enne con telo termico, per poi caricarlo su una lettiga. Accompagnato dalla madre, nel frattempo arrivata in porto, il ragazzino è stato poi portato in ambulanza all'ospedale di Civitanova: le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Sul posto anche la Croce verde e gli uomini della capitaneria di porto.