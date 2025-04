“Raggirati da un politico: persi 950mila euro”

Civitanova, 27 aprile 2025 – Un’altra denuncia dell’imprenditore svizzero Rolf Senti contro un esponente politico cittadino per presunta truffa. Archiviata dalla procura la prima querela per decorrenza dei termini quando ancora il caso, risalente al 2022, era gestito da un legale tedesco, ora l’avvocato Roberta Ippoliti, attuale difensore di fiducia dell’elvetico, ha depositato l’8 aprile un’altra querela con la richiesta “stante la carica del denunciato e la possibilità di reiterazione del reato e inquinamento delle prove, di un provvedimento cautelare e del sequestro preventivo di ogni attività a lui collegata”.

Al centro della nuova denuncia il ruolo di una filiale bancaria e i movimenti nel conto corrente aperto da Senti per finanziare, con l’intermediazione del civitanovese, operazioni immobiliari in città, oggetto della presunta truffa con la sparizione di circa 950mila euro, somme messe a disposizione dall’imprenditore e da suoi soci, connazionali, anch’essi assistiti dall’avvocato Ippoliti per presentare a loro volta, a giorni, una ulteriore querela. La banca entra in questa storia nell’ottobre 2022, quando lo svizzero rilascia due assegni circolari, da 104mila e da 265mila euro, sulla filiale dove aveva aperto un conto il 7 luglio 2022, con un saldo attivo di 396.400 euro e senza rilasciare deleghe né disporre contitolarità. A gennaio 2025 Ippoliti diffida la banca a fornire copia della documentazione del conto, che viene rilasciata. E nella denuncia depositata in procura si sostiene che le firme di Senti sarebbero state falsificate e alcuni prelievi effettuati mentre lo svizzero era ricoverato in ospedale in patria, e senza che nessuno gliene desse informazione. “I documenti bancari – spiega il legale – ci consentono di presentare querela anche contro ignoti, per capire chi sia stato a dare le coordinate del conto. Sarà mia premura andare a fondo di questa che consideriamo una truffa ampia e continuata, anche per riaprire le indagini relative al primo troncone”.

A Senti e soci era stato proposto l’acquisto dello stabilimento Dune, di villa Morichetti, di appartamenti in via Marconi e in via Asiago. Tutto con l’intermediazione del civitanovese secondo l’accusa e attraverso la costituzione di società in Italia finanziate dagli elvetici. Ci sono stati anche passaggi davanti a notai per le firme dei contratti preliminari, presenti anche le familiari del civitanovese come traduttrici dal tedesco. L’intermediatore nella denuncia viene descritto come un politico che vantava, fin dai primi contatti a maggio 2022, conoscenze importanti negli ambienti della politica romana e che usava il nome di amministratori e tecnici civitanovesi per dimostrare di essere in grado di aprire anche le porte di Palazzo Sforza e facilitare le operazioni immobiliari.