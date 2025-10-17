Ragnatele e grasso stratificato, scatta la multa per la pasticceria

Civitanova, 18 ottobre 2025 – Ragnatele sui muri e grasso stratificato nel laboratorio di una pasticceria a Fontespina, multa per il titolare dell’attività commerciale. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Ancona hanno effettuato controlli e ispezioni nei locali e nelle attività delle Marche per accertare la genuinità degli alimenti e la pulizia degli ambienti di lavoro, a tutela della salute pubblica.

Nel mirino dei carabinieri è finita una pasticceria di Civitanova, che si trova in zona Fontespina. Il titolare dell’attività, al termine dei controlli, è stato sanzionato con una multa di mille euro per aver tenuto i locali e le attrezzature in precarie condizioni igienico-sanitarie. Nel laboratorio di preparazione, infatti, i militari, diretti dal capitano Alfredo Russo, hanno rinvenuto ragnatele sui muri, grasso stratificato sulle attrezzature e sulla piastra di cottura. Anche il pavimento del laboratorio della pasticceria, in alcuni punti, risultava avere piastrelle rotte o mancanti, che non ne consentivano la corretta pulizia.

Per quanto riguarda le altre province, nel fanese in un ingrosso sono state avviate allo smaltimento diverse confezioni di filetto di baccalà scaduto. In un supermercato etnico nella vallata del Tronto sono stati sequestrati trenta chili di pesce e crostacei trovati in contenitori di plastica senza etichetta. A Montegiorgio l’ispezione ha riguardato una rosticceria, dove è stata accertata la mancata applicazione delle procedure per la conservazione degli alimenti.