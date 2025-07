Rapina un’anziana, inseguito e fermato

Civitanova Marche, 2 luglio 2025 – Scippa una anziana in pieno centro e la fa cadere, ma viene inseguito da due passanti. Per questo episodio è stato denunciato per rapina un 56enne italiano.

L’episodio era avvenuto venerdì sera, quando una ultrasettantenne stava passeggiando lungo il corso di Civitanova. A un certo punto, è stata avvicinata da un uomo che si è avventato sulla borsa della donna, facendola cadere rovinosamente a terra e portandosi via la borsa. Ma due passanti, vista questa scena, si sono messi a inseguire lo scippatore per le vie del borgo marinaro, tanto che alla fine il malvivente ha lasciato la borsa, poi recuperata dagli inseguitori, e si è dato alla fuga.

Intanto era stata allertata la polizia. L’immediato intervento degli agenti ha consentito di raccogliere elementi utili al riconoscimento dell’autore dello scippo, descritto dai passanti per i tratti somatici e l’abbigliamento. Così sono scattate subito le ricerche nella zona. Lo scippatore è stato rintracciato dopo quasi un’ora da una pattuglia della polizia stradale, alla quale nel frattempo era stata diramata una nota di ricerca con la descrizione.

L’uomo, un 56enne italiano, è stato poi accompagnato negli uffici del commissariato dove sono stati ricostruiti i suoi movimenti. Secondo quanto è emerso, il 56enne avrebbe seguito la donna per alcune centinaia di metri e si sarebbe poi avventato sulla borsa approfittando di un momento di distrazione della vittima.

Per la donna, fortunatamente, nessuna conseguenza nonostante la brutta caduta.

Al termine delle indagini, l’uomo è stato denunciato per il reato di rapina. Non si tratta di un volto nuovo per le forze dell’ordine: era stato infatti scarcerato nel 2020, dopo una rapina compiuta nel 2012 in un bar della città dove, insieme con un complice, era riuscito a fuggire con l’incasso.

In merito invece all’attività della polizia stradale, lo scorso week end si sono svolti i servizi di prevenzione contro il fenomeno delle stragi del sabato sera lungo la fascia costiera della provincia di Macerata. Nel corso del servizio, a Civitanova sono state ritirate 12 patenti per guida in stato di ebbrezza, altre due patenti sono state ritirate per l’uso del telefono cellulare.

Infine un veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, poiché il conducente e proprietario si è rifiutato di sottoporsi al test con etilometro.