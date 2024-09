Rapina in farmacia: minaccia con coltello per 500 euro

Civitanova, 30 agosto 2024 – Fa irruzione in farmacia armato di una lama e minaccia chi è dietro la cassa, intimando di farsi consegnare i soldi. Rapina, ieri, all'ora di chiusura, nella farmacia di Civitanova Alta, in piazza dell'Unità.

Intorno alle 19.30 un uomo con il volto travisato da un casco è entrato nella farmacia. Con sé, per minacciare il farmacista dietro il bancone, aveva in mano una lama, probabilmente un coltello o un taglierino ma su questo sono ancora in corso le indagini. Dietro minaccia si è fatto consegnare i soldi che erano in cassa in quel momento, circa 500 euro, secondo una prima stima, e poi è scappato via, allontanandosi a piedi tra le vie del borgo della città alta.

Immediatamente i farmacisti hanno dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri. Sono in corso le indagini per identificare il rapinatore che si è messo in azione nel tardo pomeriggio di ieri. Al vaglio degli inquirenti ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi della farmacia di piazza dell'Unità. Le indagini da parte dei militari dell'Arma, che hanno acquisito anche le testimonianze dei presenti, sono in corso. Da chiarire se l'uomo abbia agito da solo o ad attenderlo nelle vicinanze ci fosse un complice.