"Mi ha puntato un arnese ed è fuggito coi soldi"

Civitanova, 31 agosto 2024 – Nella farmacia c’erano dei clienti, quando improvvisamente mi sono trovata davanti questo uomo con il casco, che teneva in mano un arnese da lavoro, appuntito". È il racconto della farmacista Elena Morresi che lavora nella farmacia De Giovanni di Civitanova Alta, in piazza dell’Unità. Proprio in quella farmacia l’altro ieri, intorno alle 19.30, un rapinatore solitario ha fatto irruzione minacciando la donna per farsi consegnare i soldi in cassa. Poi è scappato col bottino. Mentre sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, emergono nuovi particolari sulla rapina avvenuta poco prima dell’orario di chiusura.

“Intorno alle 19.30, con la farmacia piena, è entrato un uomo sui 35 anni, più o meno, con un casco e un arnese da lavoro sulle mani, appuntito – ha raccontato la farmacista –. Io l’ho visto che era già davanti alla cassa perché in quel momento stavamo servendo i clienti: la farmacia era piena. Eravamo io e una mia collega. L’uomo ha intimato di consegnare i soldi in cassa, parlava italiano, ha bestemmiato. Poi ha preso i soldi in cassa e se ne è andato velocemente, non so se a piedi. Ho sentito il rumore di un motorino, ma c’era un furgone davanti e c’erano delle auto e non ho visto con cosa è andato via. I clienti sono rimasti spaventati, in un primo momento non hanno capito cosa stesse succedendo".

L’uomo è scappato via col denaro che in quel momento si trovava custodito nel registratore di cassa, circa 500 euro. E ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per identificare il malvivente che si è messo in azione nella farmacia De Giovanni, nel cuore della città alta. All’esterno della struttura sono presenti le telecamere di videosorveglianza. Al vaglio dei militari dell’Arma, intervenuti sul posto subito dopo la segnalazione, i filmati degli occhi elettronici installati fuori e nelle vicinanze della farmacia, che potrebbero avere immortalato elementi utili all’identificazione del malvivente. La sera prima del colpo, un paio di volte, era scattato l’allar me della farmacia, ma nessuno era riuscito ad entrare.

Da chiarire se possa esserci qualche collegamento con la rapina dell’altro ieri. Nel 2019 un malvivente, in quel caso armato di cavatappi, aveva fatto irruzione nella farmacia di Civitanova Alta, sempre più o meno intorno all’orario di chiusura, facendosi consegnare i soldi in cassa. Pure in quel caso nella farmacia erano presenti alcuni clienti.