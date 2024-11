Rapina in hotel per pagare la cena al ristorante, arrestato

Civitanova, 10 novembre 2024 – Si siede al ristorante, mangia a scrocco perché non ha i soldi per pagare la cena. Poi esce da lì, va in un hotel del centro, colpisce l’addetto alla reception e torna al ristorante con i soldi. Ma trova la polizia. Così nei guai è finito un uomo.

È quanto è accaduto l’altra notte, poco prima delle 2, nel centro di Civitanova. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia, intervenuti sul posto, l’uomo, un italiano, è entrato in un ristorante di corso Dalmazia. Si è seduto al tavolo e ha ordinato qualcosa da mangiare. I problemi sono cominciati al momento di andare alla cassa e pagare il conto. L’avventore, infatti, non aveva soldi con sé. Così ha pensato bene di uscire dal ristorante, passare in corso Umberto I e raggiungere a piedi l’hotel Palace, la struttura che si trova nel piazzale della stazione ferroviaria. Una volta arrivato lì, ha rapinato l’addetto che si trovava dietro al bancone della reception. Lo ha colpito e in questo modo è riuscito ad arraffare i soldi in contanti che erano all’interno del registratore di cassa dell’hotel: il bottino non era ancora stato stimato.

Poi il soggetto è tornato nel ristorante dove aveva lasciato il conto in sospeso, per pagare quanto dovuto. Ma ad attenderlo ha trovato gli agenti del commissariato, che erano stati nel frattempo allertati dai proprietari del ristorante, che avevano segnalato quanto accaduto poco prima. Gli agenti di polizia, a quel punto, lo hanno bloccato e lo hanno portato negli uffici del commissariato, dove sono state avviate le formalità di rito per l’arresto.