Rapina un ragazzo e fugge, ma perde la refurtiva. Ladro distratto a Porto Recanati

Porto Recanati (Macerata), 22 settembre 2025 – Rapina un 19enne armato di coltello e poi scappa con due collane d’oro che perde per strada. E’ stato identificato e denunciato dai carabinieri il giovane ritenuto responsabile dell’accaduto: si tratta di un 24enne marocchino, domiciliato a Recanati, finito nei guai per rapina aggravata ai danni di un 19enne della stessa città.

La vittima, la sera del primo settembre, mentre si trovava nel parcheggio pubblico dietro al borgo marinaro di Porto Recanati, è stata avvicinata da un giovane uomo, di presunta etnia nordafricana, armato di coltello che, oltre a minacciarlo e strattonarlo, gli ha strappato dal collo due collane in oro. Prese quelle è scappato via velocemente per le strade cittadine. Il 19enne però si è lanciato dietro di lui all’inseguimento, e durante la fuga il rapinatore ha perso il suo bottino, subito recuperato dal legittimo proprietario.

Dopo l’accaduto, il 19enne è andato al pronto soccorso dell’ospedale di Recanati, dove è stato controllato dal personale medico: con escoriazioni varie, il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di tre giorni. Dopo la denuncia da parte dalla vittima, le indagini svolte dai carabinieri di Recanati hanno permesso di identificare il responsabile: il 24enne marocchino, che è stato quindi denunciato per il reato di rapina aggravata.