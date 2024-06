Reddito di cittadinanza: preso un furbetto

Il furbetto è un quarantenne civitanovese che è stato beccato dalla Guardia di finanza e denunciato alla procura. In una banca aveva anche intestata a suo nome una cassetta di sicurezza dove custodiva del denaro, e gli è stata sequestrata la somma di 7mila euro.

Nell’ambito di un protocollo di intesa stipulato tra Guardia di finanza e Inps, sono stati effettuati controlli a verifica della legittimità delle misure di sostegno e, nello specifico, è stata approfondita la posizione del civitanovese accusato di avere attestato informazioni non veritiere, relative alla reale composizione del proprio nucleo familiare, all’interno della dichiarazione sostitutiva unica, necessaria al conseguimento del reddito di cittadinanza.

L’uomo aveva omesso di inserire un componente della famiglia, e quindi il suo reddito, che cumulato agli altri avrebbe provocato la decadenza del beneficio economico. È stato dunque denunciato alla Procura di Macerata che nei suoi confronti, accogliendo le richieste dei militari delle fiamme gialle costiere, ha disposto il sequestro preventivo delle somme di denaro pari alla totalità degli importi illegittimamente percepiti a titolo di reddito di cittadinanza.

In seguito al provvedimento della magistratura i finanzieri di Civitanova hanno proceduto all’apertura, in un istituto di credito, di una cassetta di sicurezza che rientrava nella disponibilità dell’indagato e sono riusciti a sequestrare somme di denaro per oltre 7mila euro, corrispondenti all’importo del reddito indebitamente percepito.

L’operazione si inserisce nel contesto della costante azione condotta dal corpo della Guardia di finanza al fine di garantire la corretta destinazione delle risorse stanziate dal Governo per sostenere le famiglie e le imprese, una attività che conferma il ruolo delle fiamme gialle come presidio preventivo importante per conseguire un effetto deterrente rispetto a comportamenti illeciti, che possono determinare ripercussioni negative sul bilancio dello Stato attraverso l’indebito accesso a prestazioni assistenziali e a misure di sostegno al reddito.