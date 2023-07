Civitanova, ecco il regalo dell’Ail: 11 letti al reparto di Ematologia

Civitanova, 22 luglio 2023 – Il reparto di Ematologia dell’ospedale di Civitanova ha ricevuto in donazione da parte dell’Ail Ancona-Macerata (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) undici letti elettrici, un armadio porta-farmaci e cinque carrelli per un valore complessivo di 27mila euro.

"Una giornata molto importante per la nostra struttura sanitaria – spiega Daniela Corsi, direttore generale dell’Ast di Macerata – che riceve una donazione significativa che va a rinforzare un reparto d’eccellenza del nostro ospedale. Ci tengo a ringraziare l’Ail per il suo supporto e la sua vicinanza".

"La mission dell’Ail – prosegue il professore Pietro Leoni, presidente dell’Ail Ancona-Macerata – è quella di far stare meglio i nostri pazienti fornendogli tutto il supporto necessario. Il nostro obiettivo è quello di rendere il day hospital accogliente e confortevole per tutti gli utenti".

"Il reparto di ematologia è cresciuto negli anni raggiungendo risultati di cui tutti siamo orgogliosi – commenta il dottor Riccardo Centurioni, vice presidente dell’Ail Ancona Macerata ed ex direttore del reparto – e la nostra associazione sostiene il grande lavoro portato avanti da tutto il personale sanitario".

"La nostra unità operativa copre un territorio molto vasto – sottolinea il dottor Francesco Alesiani, direttore dell’unità di Ematologia –, in quanto siamo l’unico reparto presente nella provincia e i risultati che stiamo raggiungendo derivano dal lavoro svolto da tutti gli operatori sanitari nonostante le tante criticità. Il lavoro, in questa unità è molto complesso anche da un punto di vista psicologico, per la complessità delle patologie che i pazienti si trovano ad affrontare ed è importante poter fornire le migliori condizioni per sostenerli in maniera adeguata. Ringrazio l’Ail che ci è sempre vicina supportandoci costantemente".

Presente alla cerimonia di donazione da parte dell’Ail anche l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che sottolinea: "Stiamo affrontando un percorso importante per migliorare la sanità marchigiana, siamo tra le prime cinque regioni in termini di qualità assistenziale, un risultato che ci spinge ad andare avanti dando sempre il meglio. Essere qui oggi significa sostenere attivamente una realtà ospedaliera di grande importanza per l’intera provincia che rappresenta un reparto di eccellenza non solo a livello locale ma regionale".