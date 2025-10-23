Amor di patria
Sergio Gioli
Amor di patria
CivitanovaMarche
Reperti romani nel cantiere per il mega palazzo a Civitanova: indagini
23 ott 2025
  1. Home
  2. Civitanova Marche
  3. Cronaca
Reperti romani nel cantiere per il mega palazzo a Civitanova: indagini

Il cantiere è una lottizzazione privata in via San Luigi Versilia: in campo la Sovrintendenza a caccia di altri resti

Gli operatori della Soprintendenza nel cantiere per la realizzazione del nuovo palazzo a Civitanova dove sono stati trovati i reperti romani (foto De Marco)

La Sovrintendenza ha attivato una procedura di verifica di interesse archeologico nell’area ex Cecchetti a Civitanova. In via San Luigi Versilia, dove sono iniziati gli scavi per la realizzazione di un altro mega palazzo, stanno lavorando operatori per conto della Sovrintendenza dei beni artistici e culturali delle Marche perché durante i movimenti delle ruspe sono emersi alcuni reperti, al momento si tratta solo di piccolissimi frammenti, di età romana.

RICERCHE REPERTI ARCHEOLOGICI
Il cantiere si è subito fermato dopo il ritrovamento dei reperti romani (foto De Marco)

Il cantiere archeologico serve a verificare se nel terreno oggetto dell’intervento edilizio (si tratta di una lottizzazione privata) ci sono altri resti, presumibilmente di epoca romana, come quelli già emersi nell’area che ha ospitato l’ex fabbrica Cecchetti e che ha già restituito alla città reperti storici.

