"Rifiuti e abbandoni? Non è solo inciviltà, servizi insufficienti"

Civitanovesi che, come Andrea Foglia, si tirano su le maniche e ripuliscono le strade dai rifiuti "un bell’esempio di cittadinanza attiva che dovrebbe essere imitato il più possibile, ma uscendo dal plauso per iniziative come la sua, occorre guardare alle cause che oggi fanno di Civitanova una città in regressione nella raccolta differenziata, tra le ultime in provincia". Giulio Silenzi (Pd), che è stato vicesindaco dal 2012 al 2017, non ci sta a confinare il problema solo alla maleducazione "perché davanti alle basse percentuali e alle immagini di alcune aree discarica lungo le strade ci devono essere assunzioni di responsabilità visto che ogni sindaco che ha preceduto Ciarapica è stato chiamato a risponderne. Non è solo questione di educazione civica se una amministrazione ha lavorato, negli ultimi otto anni, per cancellare tutti i progetti pensati per migliorare il servizio di raccolta rifiuti". E li elenca: "i microchip per la raccolta differenziata funzionali a introdurre la tariffa puntuale per il principio che più si differenzia meno si paga, le assemblee di quartiere per diffondere cultura e pratiche per la differenziazione, le campagne di sensibilizzazione per adulti e nelle scuole primarie e secondarie, le visite guidate nel centro di raccolta, i controlli". Un lavoro che, rivendica "aveva dato ottimi risultati, poi con l’amministrazione Ciarapica tutto smantellato. Il sindaco e Troiani, al tempo assessore ai rifiuti, hanno tolto tutto. Risultato? Calo della differenziata, annunci di isole ecologiche in centro mai realizzate, abbandoni ovunque, pesante aumento della Tari. E sono passati otto anni. Ad ognuno le proprie responsabilità".

l. c.