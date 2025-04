Rissa tra botte e coltellate: grave un giovane

Civitanova Marche, 22 aprile 2025 – Rissa all’alba sotto palazzo Sforza. Due feriti, accoltellato un 32enne: è grave soprattutto perché ha perso tanto sangue. In una aiuola è stato rinvenuto un machete. E negli stessi minuti, a poche centinaia di metri di distanza a metà di corso Umberto I, scoppia un’altra rissa.

Alba movimentata ieri nel centro della città. L’allarme è scattato ieri, poco prima delle 5, in piazza XX settembre, proprio sotto al palazzo comunale. È lì che poco prima si sono incontrati due gruppetti di giovani uomini stranieri. Da una parte quattro o cinque senegalesi e dall’altra due tunisini. In un attimo, per cause ancora da chiarire, le due fazioni sono venute alle mani ed è spuntato un coltello. A restare feriti i due tunisini.

Uno aveva una ferita in pieno volto, all’altezza del sopracciglio. L’altro, un 32enne, ha avuto la peggio, riportando lesioni molti più serie: due tagli particolarmente profondi al braccio destro. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e i carabinieri.

Il tunisino accoltellato al braccio è stato subito soccorso, caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale di Civitanova Alta. È in condizioni critiche per tutto il sangue che ha perso, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Il tunisino ferito in maniere più lieve è stato subito sentito dai militari dell’Arma, chiamati a ricostruire l’episodio di sangue e a indagare sulle cause. A suo dire, i due tunisini sarebbero stati accerchiati dal gruppetto di senegalesi che erano intenzionati a rubare un telefono cellulare. Ma le indagini sono in corso e la vicenda è ancora tutta da chiarire.

Nel frattempo, nelle vicinanze di piazza XX Settembre, in una aiuola, i carabinieri hanno rinvenuto un machete. I senegalesi, alla fine, sono stati fermati e identificati dalle pattuglie e ora la loro posizione è al vaglio dei militari dell’Arma.

Mentre sotto al palazzo comunale una ambulanza e i carabinieri erano impegnati per questo episodio, è scoppiata un’altra rissa non lontano da lì, a metà di corso Umberto I, sulla quale anche in questo caso sono in corso le indagini. Le circostanze di questo secondo fatto sono ancora da ricostruire.