Rissa a Civitanova, pugno in faccia al rivale in amore: arrivano i carabinieri

Civitanova Marche (Macerata), 7 maggio 2023 – Pugno in faccia al rivale in amore: nella zona del Cristo Re arrivano i carabinieri e due ambulanze. È successo poco dopo la mezzanotte di ieri a Civitanova, dove si sono incrociati due gruppi di diciottenni. Tra di loro una ragazza, col nuovo fidanzato, che è stato aggredito con un pugno al volto da un coetaneo che aveva avuto una relazione con la giovane.

Gli amici sono presto intervenuti per separare i contendenti. Sul posto sono arrivate due ambulanze di Croce rossa e Croce verde, oltre ai carabinieri, che hanno ascoltato i testimoni. Nessuno è stato portato in ospedale e, al momento, non sono state sporte denunce.