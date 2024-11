Rissa tra giovanissimi a Civitanova, un minorenne crea il caos in ospedale e colpisce un agente

Civitanova, 23 novembre 2024 – Rissa tra giovanissimi sul corso, arrivano polizia e carabinieri. Nei guai un minorenne, che ha creato il caos al pronto soccorso e ha anche colpito al volto un agente. Nella notte verso le ore 2, personale del Commissariato di di Civitanova è intervenuti davanti ad un bar di corso Umberto I dove era stata segnalata una lite in strada tra ragazzi.

Giunti sul posto, alla vista delle auto della polizia e dei carabinieri, i ragazzi si sono allontanati velocemente facendo perdere le proprie tracce. Le persone rimaste sul posto, tutte molto giovani, hanno fornito soltanto una sommaria ricostruzione di quanto accaduto senza però specificare ulteriori dettagli utili al prosieguo delle indagini.

Poco dopo, allertati precedentemente da alcuni passanti, sono arrivati sul posto due equipaggi del 118 che sono rimasti in loco fino a quando gli avventori non defluivano dal locale. Anche la “Volante” unitamente agli equipaggi dei Carabinieri nel frattempo giunti sul posto in ausilio sono rimasti ulteriormente in loco e nelle zone adiacenti, ponendo particolare attenzione alla vicina stazione ferroviaria fino alla completa dispersione delle persone assembrate. Intorno alle 3 la “Volante” è stata chiamata ad intervenire al pronto soccorso, dove era stata segnalata la presenza di un soggetto molesto. Sul posto i poliziotti notavano un ragazzo all’interno della sala triage in forte stato di agitazione, il quale, riconosciuto subito come uno dei giovani presenti davanti al locale oggetto del precedente intervento, riferiva frasi sconnesse e si dimostrava poco collaborativo sia nei confronti degli agenti che del personale sanitario.

Minorenne, visibilmente ubriaco, urlava e creava scompiglio all’interno del pronto soccorso, minacciava gli operatori sanitari e gli agenti appena intervenuti prendendo a calci alcuni mobili ed attrezzature del triage, senza tuttavia provocare alcun danno. Uno degli agenti, nel tentativo di contenere il giovane, veniva colpito al volto riportando lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Poco dopo, il ragazzo, dopo essere stato sottoposto alle cure del caso in presenza della madre nel frattempo fatta giungere sul posto, è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria del Tribunale per i Minorenni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che il ragazzo era giunto in autonomia presso l’ospedale dove aveva riferito di essere stato coinvolto in una lite scaturita tra più persone nei pressi della locale stazione ferroviaria. Nel corso della mattinata gli agenti del Commissariato hanno proseguito gli accertamenti già iniziati nel corso della notte provvedendo ad identificare altri giovani coinvolti nella vicenda. E’ in corso ulteriore attività investigativa da parte del commissariato di Civitanova Marche, volta a chiarire quanto accaduto ed identificare gli autori di eventuali ulteriori reati.