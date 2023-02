Civitanova, il ristorante diventa disco senza licenza: multa e denuncia

Una discoteca, foto d'archivio

Civitanova, 3 febbraio 2023 – Ristorante trasformato in discoteca ma privo della licenza di pubblico spettacolo. I vigili urbani sono intervenuti in uno chalet nella parte sud del lungomare Piermanni. I gestori del locale sono stati sanzionati dalla polizia municipale: multa, sospensione dell'attività musicale e denuncia. L'indagine è scaturita da una segnalazione inoltrata alla polizia municipale dall'assessore al Commercio Francesco Caldaroni.

Da parte dei gestori era stata presentata in estate una richiesta per svolgere attività di pubblico spettacolo che però era scaduta a dicembre e quindi hanno operato in uno stato di regime abusivo. Il sopralluogo dei vigili urbani è stato effettuato sabato scorso anche sulla scorta di un’attività vista e notata su Facebook dove i gestori, sui social, pubblicizzavano gli eventi. Al momento del blitz all’interno dello stabilimento c’erano circa 250 persone e il locale era evidentemente attrezzato per svolgere funzioni da discoteca.