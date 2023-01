Civitanova, vendevano Rolex senza autorizzazioni: due gioiellerie nel mirino della Finanza

Orologi Rolex in una foto d’archivio

Civitanova, 16 gennaio 2023 - Vendevano Rolex e altri orologi d'oro senza le necessarie autorizzazioni, così due gioiellerie di Civitanova sono finite nel mirino della Guardia di finanza. L'operazione delle fiamme gialle ha portato al sequestro di sei orologi di marche d'alto mercato, per un valore di oltre 50mila euro, e alla denuncia di quattro persone che ora rischiano multe fino a 10mila euro.

La motivazione del blitz della Compagnia di Civitanova, al fine dell'antiriciclaggio, è stata quella di controllare le necessarie iscrizioni delle attività nel registro per la compravendita di preziosi, il cosiddetto 'compro oro'. In particolare, si legge nella nota della Guardia di finanza, "dalla preliminare analisi dei profili social riconducibili alle suddette attività commerciali, nonché dallo screening dei principali siti di vendita online, sono state individuate le suddette gioiellerie che, a fronte della pubblicizzazione sul web della vendita di orologi “di secondo polso” in oro, non sono risultate al contempo iscritte presso il Registro degli operatori compro oro, tenuto e gestito dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (O.A.M.)".

Per gli orologi è arrivato il sequestro probatorio, mentre i titolari delle due attività sono stati segnalati alla Procura della Repubblica del tribunale di Macerata: rischiano multe fino a 10mila euro e la reclusione fino a quattro anni.