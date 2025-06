Ruba nello chalet, preso 28enne

Civitanova Marche, 11 giugno 2025 – Spacca la vetrata di uno chalet sul lungomare, fa irruzione all’interno e ruba soldi e due gioielli in oro, che erano custoditi nel registratore di cassa. Per questo è stato arrestato dai carabinieri un 28enne marocchino, Bulila Riad, irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine. Ieri il ragazzo ha patteggiato e ora sarà espulso.

L’episodio è avvenuto l’altra notte, intorno alle 2. Nel mirino del marocchino è finito il ristorante e stabilimento balneare Galileo, sul lungomare nord. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Civitanova stavano perlustrando la zona, nel corso di un controllo di vigilanza che era stato disposto proprio a tutela di locali e chalet, che erano stati presi di mira nelle settimane passate.

Così, nel corso di questo monitoraggio sul lungomare hanno notato la vetrata infranta del ristorante. I militari sono immediatamente scesi dall’auto per andare a vedere cosa fosse accaduto. Una volta entrati all’interno dello stabilimento balneare hanno sorpreso il 28enne marocchino. Il giovane, infatti, quando i carabinieri sono arrivati era ancora lì dentro, con addosso la refurtiva che aveva appena prelevato dal registratore di cassa: in particolare, una quarantina di euro in contanti e due collanine d’oro. Così i carabinieri lo hanno subito bloccato e arrestato, trattenendolo in caserma in attesa dell’udienza di convalida.

Nel primo pomeriggio di ieri, in tribunale a Macerata, si svolto il processo per direttissima, davanti al giudice Andrea Belli e al pubblico ministero Raffaela Zuccarini. Il 28enne Riad, difeso dall’avvocato Giorgio Salustri, ha patteggiato la pena a otto mesi di reclusione e duecento euro di multa, per il furto. Il giudice ha convertito la pena con l’espulsione.

Il denaro in contanti e le due catenine in oro rubati l’altra sera saranno quanto prima restituiti al legittimo proprietario.