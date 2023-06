Civitanova Marche, rubano una bici in giardino e sparisce il cane

Civitanova, 10 giugno 2023 – Arrivano i ladri, le rubano una bici elettrica e un casco e sparisce anche il cane, un cucciolo di Bovaro del Bernese. Una mattinata tremenda ieri per Giada Micucci e la sua famiglia. Mario, appena cinque mesi, non è più in giardino e in un istante si materializza il terrore che sia stato rubato anche lui. Ma, basta un post sui social e scattano solidarietà e condivisioni da parte di tanti. Il tam tam raggiunge pure i poliziotti di pattuglia che poco dopo le riportano la bestiola trovata a vagare durante la ronda notturna nel quartiere in zona Villa Pini. "Mario è stato ritrovato, ringrazio vivamente gli agenti del Commissariato di Civitanova", scrive su Facebook alla fine la Micucci, esprimendo tutta la felicita di aver ritrovato il cucciolo e cancella l’amarezza per il furto subito nella sua proprietà nel rione.

I ladri si sono introdotti nel recinto in nottata, senza effrazioni, e se ne sono andati passando dal cancello, che si apre da dentro. Non è chiaro se Mario sia sgusciato fuori da solo o se lo abbiamo fatto uscire loro. Ma, a questo punto, poco importa. Il cucciolo è a casa e tanto basta. Ma, ladri scatenati che non si sono fermati e ieri anche Lorenzo Maurizi è stato vittima di un furto, denunciando sempre l’accaduto sui social. Ha lasciato lo skate elettrico scarico su un’aiuola del lungomare, è andato a prendere l’auto e quando è tornato a recuperarlo non c’era più. "Se qualcuno l’ha visto – dice – fatemi sapere o lasciatelo al Kite Beach". E rivolto al ladro: "tanto non lo sai portare e non hai il carica batterie per riaccenderlo. Se me lo riporti ti faccio un’ora di lezione gratis, altrimenti non saprai mai che sensazione si ha a starci sopra in equilibrio".