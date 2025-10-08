Sabato assemblea dei cittadini. E raccolta firme

Assemblea pubblica sabato, alle 18, nel centro civico di Santa Maria Apparente (via Crivelli) "per dire no all’impianto di trattamento rifiuti inerti, per tutelare il santuario e la salute". Questo il messaggio che chiama i residenti all’appuntamento, invitati anche gli amministratori e i consiglieri comunali, mentre della situazione sono stati informati la segreteria del Vescovo di Fermo e la Soprintendenza ai beni culturali e monumentali. L’impianto è previsto che sorga infatti a poca distanza dal Santuario risalente al XV secolo (foto). "Sembrerebbe che questo quartiere faccia parte di un altro pianeta, dove ambiente, salute, rispetto dei beni culturali e storici e il consumo del suolo sono come la corsa al Far West" commenta Amedeo Regini, residente. Contro la realizzazione dell’impianto di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti inerti e assimilabili per Regini "poteva essere consultato il consiglio di quartiere, ma è di fatto inesistente, come in tutta la città, desaparecido dentro il disinteresse di chi li dovrebbe insediare. Così, ai civitanovesi non resta altro che mobilitarsi per cercare di tutelare gli interessi collettivi e in tanti si stanno muovendo". Per fermare l’impianto è anche in corso una raccolta di firme.