Salvò la vita al vicino, un premio per Ercoli

Civitanova, 13 marzo 2025 – Salvò la vita di un uomo colpito da un arresto cardiaco nella sua abitazione, nonostante un grave problema di salute. Per “l’eccezionale coraggio e altruismo dimostrati durante l’intervento”, il sindaco Fabrizio Ciarapica ha conferito al tenente Daniele Ercoli, 36enne civitanovese e ufficiale volontario del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, un attestato di benemerenza.

L’episodio era avvenuto l’anno scorso, alla fine di aprile. Un uomo aveva avuto un malore in casa, e la moglie aveva dato l’allarme. Ercoli, vicino di casa, era subito intervenuto nonostante le sue difficoltà di salute, e aveva prestato i soccorsi vitali in attesa dell’ambulanza.

“Questo riconoscimento non è solo un atto formale, ma un doveroso tributo a un cittadino che, con grande coraggio e spirito di sacrificio, ha messo la propria vita al servizio del bene comune – ha detto il sindaco Ciarapica durante l’incontro – . La sua esperienza, maturata in anni di missioni nazionali di emergenza, unita al profondo senso civico che lo contraddistingue, lo rende un modello esemplare per tutta la comunità e ci ricorda quanto sia importante la solidarietà e il coraggio nelle situazioni di emergenza. La sua azione, che ha portato alla salvezza di una vita umana, è la dimostrazione concreta di cosa significa essere un vero volontario. A nome di tutta la città, gli esprimiamo il nostro più sincero ringraziamento”.

Alla cerimonia Ercoli è stato accompagnato da Roberto Foresi, che ha avuto la fortuna di essere salvato grazie al suo intervento tempestivo. “Voglio ringraziare sinceramente il sindaco e l’intera comunità di Civitanova per questo riconoscimento – ha detto Ercoli –. È un onore ricevere questo attestato di benemerenza, ma soprattutto è un privilegio poter servire la mia città e contribuire alla salvaguardia delle vite umane. Oggi, insieme con la persona che ho avuto la fortuna di aiutare, possiamo testimoniare quanto sia importante il valore della solidarietà e del pronto intervento. Questo riconoscimento non è solo mio, ma di tutti coloro che ogni giorno lavorano con impegno e passione per la sicurezza e il benessere della comunità. Voglio ringraziare anche i colleghi della Croce Verde, intervenuti tempestivamente dopo la chiamata di soccorso tramite il 112”.