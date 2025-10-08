L'emergenza sottovalutata

CronacaSan Francesco negli occhi di Dante. Maxi mostra sul santo di Assisi
8 ott 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
San Francesco negli occhi di Dante. Maxi mostra sul santo di Assisi

Presentata l’iniziativa in programma da sabato fino al 25 ottobre nella palazzina sud di Lido Cluana. Ben 47 gli artisti che esporranno alla collettiva, con nomi in arrivo da tutto il centro Italia.

Mostra collettiva dedicata al rapporto fra Dante Alighieri e San Francesco di Assisi, sono quarantasette gli artisti di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo che hanno raccolto l’invito dell’Associazione dantesca civitanovese e dell’Associazione ‘Arte’ a partecipare all’iniziativa che si terrà nella palazzina sud del Lido Cluana. Sarà inaugurata sabato e resterà aperta fino al 25 ottobre, visitabile di venerdì (dalle 17 alle 20), sabato e domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20) mentre per visite fuori orario e per gruppi occorre telefonare al 330.535618. Al taglio del nastro parteciperà anche il professor Stefano Papetti; il 18 ottobre alle 18 si terrà, sempre nella palazzina del Lido, uno spettacolo-concerto del gruppo civitanovese ‘Divivaluce’. Se ne è parlato ieri mattina a Palazzo Sforza, presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente dell’Associazione dantesca, Domenico Bartolini e la presidente dell’Associazione ‘Arte’, Anna Donati. "La mostra fa parte di un grande percorso artistico culturale, ‘Nacque al mondo un sole’, che dalla scorsa primavera interessa le scuole e Civitanova. Un progetto sostenuto dal Comune, dall’Ordine dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena, dall’Azienda Teatri e dal Banco marchigiano, che intende riconsegnare alla città l’identità del Santo di Assisi, così come emerge dai versi della Divina Commedia e dalla grande tradizione pittorica del nostro Paese" ha spiegato Bartolini.

Per questi motivi agli artisti è stato chiesto di realizzare un’opera che si ispirasse ai versi dell’XI Canto del Paradiso dantesco. Espressa dal sindaco "la soddisfazione del Comune di accogliere e sostenere il progetto, un’opportunità di crescita culturale e spirituale per la nostra comunità". "Coniugare arte e letteratura con la beneficenza è lo spirito che anima questa iniziativa" ha concluso Donati. Al termine della mostra, infatti, ogni opera sarà venduta e il ricavato interamente devoluto al convento dei Frati Cappuccini. Hanno aderito al progetto anche le Grafiche Fioroni, l’Unitre, l’Orchestra ‘Insieme per gli altri’, il Museo di grafica ‘Magma’.

Lorena Cellini

