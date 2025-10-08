San Francesco negli occhi di Dante. Maxi mostra sul santo di Assisi

Mostra collettiva dedicata al rapporto fra Dante Alighieri e San Francesco di Assisi, sono quarantasette gli artisti di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo che hanno raccolto l’invito dell’Associazione dantesca civitanovese e dell’Associazione ‘Arte’ a partecipare all’iniziativa che si terrà nella palazzina sud del Lido Cluana. Sarà inaugurata sabato e resterà aperta fino al 25 ottobre, visitabile di venerdì (dalle 17 alle 20), sabato e domenica (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20) mentre per visite fuori orario e per gruppi occorre telefonare al 330.535618. Al taglio del nastro parteciperà anche il professor Stefano Papetti; il 18 ottobre alle 18 si terrà, sempre nella palazzina del Lido, uno spettacolo-concerto del gruppo civitanovese ‘Divivaluce’. Se ne è parlato ieri mattina a Palazzo Sforza, presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente dell’Associazione dantesca, Domenico Bartolini e la presidente dell’Associazione ‘Arte’, Anna Donati. "La mostra fa parte di un grande percorso artistico culturale, ‘Nacque al mondo un sole’, che dalla scorsa primavera interessa le scuole e Civitanova. Un progetto sostenuto dal Comune, dall’Ordine dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Picena, dall’Azienda Teatri e dal Banco marchigiano, che intende riconsegnare alla città l’identità del Santo di Assisi, così come emerge dai versi della Divina Commedia e dalla grande tradizione pittorica del nostro Paese" ha spiegato Bartolini.

Per questi motivi agli artisti è stato chiesto di realizzare un’opera che si ispirasse ai versi dell’XI Canto del Paradiso dantesco. Espressa dal sindaco "la soddisfazione del Comune di accogliere e sostenere il progetto, un’opportunità di crescita culturale e spirituale per la nostra comunità". "Coniugare arte e letteratura con la beneficenza è lo spirito che anima questa iniziativa" ha concluso Donati. Al termine della mostra, infatti, ogni opera sarà venduta e il ricavato interamente devoluto al convento dei Frati Cappuccini. Hanno aderito al progetto anche le Grafiche Fioroni, l’Unitre, l’Orchestra ‘Insieme per gli altri’, il Museo di grafica ‘Magma’.

Lorena Cellini