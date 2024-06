Dopo incendio e sisma, riapre San Giuseppe

San Severino, 8 giugno 2024 – “Con gioia rendo noto che sabato 15 giugno, alle 18, ci sarà una solenne concelebrazione presieduta dall’arcivescovo Francesco Massara, per la riapertura di San Giuseppe, importante, credo, per tutta la comunità settempedana. Saremo lieti di accogliere coloro che potranno e vorranno partecipare". Un annuncio, quello del vicario don Aldo Romagnoli, che San Severino attendeva da moltissimo tempo. La centralissima chiesa di San Giuseppe potrà finalmente riaprire le porte ai fedeli.

"Il progetto – spiega l’ingegnere Carlo Morosi, responsabile dell’ufficio ricostruzione dell’Arcidiocesi – risale al 1997. Parliamo di un lavoro da un milione e 300mila euro di cui 800mila euro circa della Regione, 300mila euro invece sono un contributo della Cei e 200mila euro sono il risarcimento dell’assicurazione". Progettista e direttore dei lavori è stato l’architetto Luca Maria Cristini. La chiesa non fu danneggiata solo dal sisma del ’97, ma anche da un incendio causato dal cortocircuito di una lampada votiva di un altare, andato distrutto a eccezione di una statua che ritrae la Madonna. Poi il sisma del 2016 ha danneggiato la cupola del campanile.

"È stato un lavoro enorme rifare il campanile – spiega Cristini –. Abbiamo realizzato una struttura in acciaio e intorno a questa anima sono stati ricostruiti il tamburo con mattoni sagomati e la cuspide. Altro lavoro che ha richiesto moltissimo tempo è stata la ripulitura dell’interno dalla cenere e dai residui dell’incendio: mille metri quadri di superfici decorate a tempera ricoperti di una patina marrone". Sono stati rifatti gli impianti elettrici, e ora ci sono videosorveglianza e impianto di rilevamento fumi.

Ma il gioiello di Cristini è l’altare al posto di quello bruciato: "Il nostro obiettivo era ripristinare l’euritmia interna. L’unica soluzione che ci è sembrata praticabile era replicare il volume in maniera semplificata, adottando tecniche che rendessero evidente la contemporaneità dell’intervento". Il nuovo elemento è costituito da lame orizzontali in legno di betulla, assicurate a una struttura metallica di ancoraggio al muro. È stata conservata la statua in gesso della Madonna di Lourdes, rimasta sempre al suo posto.