Sassi contro lo chalet Antonio a Civitanova: non li fanno entrare alla festa, ragazzini si vendicano

Civitanova, 3 luglio 2023 – Un gruppo di giovani, quasi sicuramente composto da minorenni, non è stato fatto entrare allo chalet Antonio, dove era in corso una serata di musica davvero affollata. Allora, per ripicca, quei ragazzini hanno dato vita a una sassaiola, lanciando tutto ciò potevano in direzione dello stabilimento balneare.

E, visto il caos, la festa è stata sospesa e sono dovuti intervenire gli agenti del commissariato di Civitanova. Ma adesso la faccenda non finirà qua, perché i titolari del locale hanno annunciato sui social network di aver sporto denuncia contro gli autori dei disordini. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e ieri a Civitanova, nel lungomare Sergio Piermanni. I problemi si sono verificati dopo le 23, quando un branco di circa 30 ragazzini si è diretto allo chalet Antonio per poter partecipare alla serata. Tuttavia i buttafuori del locale li hanno bloccati all’ingresso e così, in breve, è scoppiato l’inferno. Dall’esterno, quei giovinastri hanno iniziato a lanciare sassi contro lo stabilimento balneare, tant’è che secondo qualche testimone almeno un paio di persone sarebbero state centrate. Non solo, subito dopo si sarebbe pure scatenata una rissa alquanto violenta sul lungomare.

A quel punto alcuni avventori, vedendo l’aria che tirava, sono fuggiti via. Ma, ancora peggio, i titolari del locale hanno dovuto sospendere la festa in corso, allertando allo stesso tempo i poliziotti del commissariato di Civitanova. Al loro arrivo, però, i balordi avevano già tagliato la corda. Ieri mattina sono stati gli stessi gestori dello chalet a raccontare l’accaduto sui social, aggiungendo che "è partita la denuncia per tutti quei ragazzi che hanno creato disagi all’esterno del locale, e le forze dell’ordine sono in possesso di foto e video fatti dal personale di servizio. Speriamo che questa gente sia bandita da Civitanova e si possa tornare velocemente a quella normalità che ormai in questa città manca da parecchio".

Sempre i gestori, hanno ripercorso quei momenti davvero concitati: "Intorno alle 23.20, sono stati allontanati dall’ingresso del locale una trentina di ragazzetti di minore età. Non avevano le caratteristiche di età, modi e costumi per partecipare alla serata, quindi il servizio di sicurezza all’ingresso ha bloccato loro l’entrata. Questi ragazzi per vendetta hanno iniziato a tirare sassi". "Per fortuna – sostengono i gestori dello chalet Antonio – questo atto non ha portato nessun danno fisico a persone all’interno del locale. Ma il disagio creato ci ha costretti a far terminare l’evento prima del previsto".