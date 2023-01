Sboccia l’amore tra De Cecco e Orro

La sua presenza ad un paio di partite della Lube non era passata inosservata ed aveva fatto iniziare le voci tipiche del gossip, quindi erano circolate le prime indiscrezioni più o meno ufficiali. Adesso è stata proprio lei, Alessia Orro, a svelare ed annunciare la relazione con Luciano De Cecco. Due pallavolisti come nei sogni delle bimbe che guardavano il cartone animato Mila e Shiro, ma anche curiosamente due capitani sia delle rispettive nazionali che delle squadre di club. Nonchè due omologhi in campo, entrambi sopraffini alzatori. La Orro ha pubblicato una foto insieme all’argentino nei giorni dopo Capodanno, uno scatto fatto a Bormio dove evidentemente i due neo innamorati erano in vacanza e la Orro ha accompagnato il post con un semplice testo "2023 is coming".

Una foto-notizia visualizzata da ben 18mila persone, mai un post dell’atleta ne aveva avute così tante. E sicuramente una bella notizia anche ricordando le vicissitudini personali recenti dei due giocatori. La palleggiatrice in forza a Milano era finita nelle cronache infatti dopo essere stata perseguitata da uno stalker poi arrestato. De Cecco invece si era separato dalla moglie e tennista connazionale Paula Ormaechea, inoltre aveva ammesso di aver sofferto di depressione durante le Olimpiadi di Tokyo. Auguri alla nuova coppia nata sottorete!

Andrea Scoppa