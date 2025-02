Scappa dal posto di blocco: non ha mai preso la patente

​​​​​Civitanova, 7 febbraio 2025 – Scappa dal posto di blocco dopo essere stato fermato dagli agenti della polizia municipale: guidava senza aver mai preso la patente. È quanto accaduto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle 18, all’uscita della superstrada, nel corso della consueta attività di controllo stradale svolta dagli agenti della polizia locale, guidati dal nuovo dirigente, il comandante Cristian Lupidi. Protagonista di quanto accaduto un venticinquenne extracomunitario, residente a Modena, fermato a bordo di un’auto insieme con un’altra persona. Dagli accertamenti è emerso che il ragazzo si trovava alla guida senza aver mai conseguito la patente ed era sprovvisto dei documenti di identificazione, violando quanto previsto dal codice della strada e dalla legge sull’immigrazione. Insieme a lui viaggiava una ragazza di 22 anni, di Fermo, risultata dalle verifiche proprietaria del veicolo. Durante i controlli, il conducente si è messo in fuga in auto, facendo perdere le sue tracce. Anche grazie alla collaborazione della polizia, gli agenti hanno riconosciuto il soggetto che è stato poi identificato e sanzionato per aver circolato senza aver mai aver conseguito la patente di guida.

La sanzione amministrativa ammonta a 5 mila e 100 euro, con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Inoltre, l’essersi allontanato dal posto di controllo comporta una sanzione che sarà stabilita dal Prefetto tramite l’ordinanza d’ingiunzione. Sanzionata anche per incauto affidamento la titolare dell’auto con una multa di 400 euro. Il ragazzo verrà, infine, deferito all’autorità giudiziaria per la violazione del testo unico sull’immigrazione. “La polizia locale sta mettendo in campo la massima operatività per un più efficace controllo del territorio – ha commentato l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni –. Voglio congratularmi con il nuovo dirigente Cristian Lupidi per il lavoro fin qui svolto, e ribadisco l’impegno e la collaborazione dell’amministrazione comunale nel dare una nuova e più moderna impronta al comando, programmando anche percorsi formativi e di aggiornamento mirati, utili ad ottenere un’alta professionalità degli agenti che sono in servizio per la sicurezza di tutti i cittadini”.