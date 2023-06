Civitanova, le sorelle Amaranti: “Le nostre scarpe per il cast dell’Aida all’Arena di Verona”

Civitanova, 16 giugno 2023 – Grande successo per l’azienda Les Amaranti di Civitanova, che è stata scelta dalla Fondazione dell’Arena di Verona, per la fornitura delle calzature donna per la stagione lirica 2023 e, in particolare, per lo spettacolo dell’Aida. "Per noi è un grandissimo risultato di cui siamo fiere – spiega Moira Amaranti, titolare dell’azienda insieme alla sorella Marica e presidente nazionale e interprovinciale di Confartigianato Calzature –. In occasione del centenario dell’Arena di Verona Opera Festival, abbiamo realizzato per l’intero cast femminile 200 paia di calzature che abbiamo spedito la settimana scorsa e che saranno indossate stasera, in occasione della prima di Aida, trasmessa in mondovisione su Raiuno alle 21".

Il brand collabora da anni con diversi teatri portando avanti la propria filosofia simbolo di una femminilità forte ed elegante e le loro calzature sono conosciute a livello nazionale ed internazionale ed hanno conquistato anche il mercato asiatico e americano. Un’azienda tutta al femminile composta da 8 dipendenti che produce calzature artigianali interamente realizzate a mano rispettando il sogno che ha animato negli anni 70 il suo fondatore Sergio Amaranti".

Il direttore artistico dell’Aida, Stefano Poda, con cui avevamo già collaborato – prosegue Moira – ha scelto i modelli da portare in scena complimentandosi per l’artigianalità dei nostri prodotti. Crede fermamente nel ‘made in Marche’, riconoscendo una differenza sostanziale con le produzioni standard delle calzature. La nostra produzione è attenta ad ogni dettaglio e utilizziamo materiale di prima scelta. Abbiamo coniato l’espressione "Daily Chic" che racchiude l’essenza del nostro brand, valorizzare la femminilità curando ogni minimo aspetto che può rendere unica una scarpa".

L’azienda collabora con altre realtà artigianali realizzando calzature eleganti e adatte a tutte le occasioni. "L’artigianalità è un tratto distintivo della nostra regione – sottolinea la Amaranti – che andrebbe maggiormente tutelato e valorizzato. Oggi riscontriamo una carenza enorme di manodopera perché manca un adeguato ricambio generazionale e chi sa realizzare concretamente una calzatura. Un lavoro che richiede tempo, conoscenze approfondite sui materiali e sulle metodologie più adatte a realizzare un prodotto di qualità. Una situazione sicuramente complessa – conclude Moira – su cui bisogna intervenire in maniera adeguata".