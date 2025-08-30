Schianto contro le auto in sosta: ferito 19enne, sparite 3 ragazze

Civitanova, 30 agosto 2025 – Perde il controllo dell’auto e finisce contro due auto parcheggiate. L’incidente, la cui dinamica è in corso di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale, è avvenuto l’altra notte, poco prima delle 3.30, sul lungomare centro, di fronte allo chalet G7. Al volante dell’auto, una Bmw, si trovava un giovane marocchino di 19 anni, residente vicino ad Assisi. Secondo alcuni testimoni il giovane, che sembrava in stato di alterazione e che proveniva dal lungomare sud, si è schiantato contro due auto che erano parcheggiate lungo viale Matteotti. Una, una Fiat Punto, in seguito all’impatto, è finita sul marciapiede, contro una palma. La Bmw, che si è messa di traverso, ha bloccato la strada per tutta la notte. Un boato ha svegliato i residenti, alcuni sono scesi in strada. Sul posto sono subito intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde e la polizia.

Secondo alcuni testimoni in auto con il 19enne c’erano tre giovani ragazze, presumibilmente minorenni. Una di loro era ferita alla testa, sanguinante, ma le tre all’arrivo dei soccorsi si erano già allontanate. Il giovane al volante si è spaccato il labbro. È stato soccorso, caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per essere sottoposto ai vari accertamenti, tra cui come da prassi l’alcol test. Soltanto nella mattinata di ieri la strada è stata liberata, con il carro attrezzi che ha portato via la Bmw. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte della polizia. Sul posto per i rilievi di rito è intervenuta la polizia stradale.

Chiara Marinelli