Scompare per 24 ore, ritrovata viva tra i rovi di un fosso

Civitanova, 27 marzo 2025 – Un’anziana scompare per ventiquattro ore e viene trovata in via delle Fosse, vicino all’ex camping Le Giare. La donna, titolare di uno chalet e molto conosciuta a Civitanova, vive da sola in un condominio del litorale. Il suo mondo è la spiaggia nord, dove pastura i suoi amati gabbiani ogni giorno. Da qualche tempo però si avventura anche oltre la statale Adriatica e, come le è successo già in precedenza, probabilmente perde l’orientamento e non riesce a ritrovare la strada di casa.

È successo qualcosa di simile anche stavolta. Avvistata martedì mattina, di lei si sono poi perse le tracce. Non ha nemmeno fatto rientro per la notte e quando scatta l’allarme iniziano le ricerche che coinvolgono vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile, e si estendono fino al porto. Poi, poco dopo le 14 di ieri, la bella notizia. A ritrovarla è stato Fabio Morbiducci, vigile del fuoco che stava pattugliando la zona di via delle Fosse con il cane Zara, del nucleo cinofilo regionale Marche. La donna ha probabilmente preso il percorso che dalla spiaggia nord entra nell’alveo, asciutto, del fosso Caronte e da lì si è infilata tra i rovi che costeggiano l’ex camping, rimanendo intrappolata. A trovarla è stato il fiuto di Zara, altrimenti sarebbe stato quasi impossibile individuarla. Stava bene, comunque è stata visitata al pronto soccorso. Se non ci saranno problemi, presto potrà tornare alla sua spiaggia e ai suoi amati gabbiani.