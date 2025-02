Se ne vanno senza pagare il conto dopo il pranzo di pesce: denunciati

Civitanova, 8 febbraio 2025 – Mangiano pesce e bevono bottiglie di vino a scrocco: così due uomini sono finiti nei guai. È quanto accaduto l’altro ieri, in uno stabilimento balneare che fa anche attività di ristorante nel periodo invernale, sul lungomare Piermanni. Verso l’ora di pranzo, secondo quanto ricostruito, nel locale a gestione familiare del lungomare sud si sono presentati due clienti, residenti nel Fermano, entrambi di 48 anni. I due si sono seduti al tavolo del ristorante, hanno atteso che arrivasse il cameriere e poi hanno cominciato a mangiare tutto quello che avevano ordinato: diverse portate di pesce, accompagnate da un paio di bottiglie di vino. Un bel pranzo di pesce, anche piuttosto abbondante. Al momento di pagare il conto, però, i due uomini hanno pensato bene di allontanarsi. Complessivamente, per quello che avevano mangiato e bevuto, avrebbero dovuto pagare quasi 150 euro in due. A questa cifra, infatti, ammontava il conto del pranzo nel ristorante di pesce.

Così i proprietari del locale hanno chiamato il 112 e sul posto sono immediatamente arrivati, dopo la segnalazione, gli agenti del commissariato di polizia, che hanno acquisito la testimonianza dei proprietari del locale. I due 48enni sono stati subito individuati, rintracciati e fermati nei paraggi e hanno anche avuto da ridire, protestando e alzando un po’ i toni, alla presenza degli agenti di polizia. Alla fine, i fermani sono stati portati in commissariato e, al termine delle formalità di rito, sono stati denunciati per il mancato pagamento.