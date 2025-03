Civitanova, sequestrati oltre 600 chili di vongole prive di tracciabilità

Civitanova, 13 marzo 2025 – Oggi i militari della Guardia costiera di Civitanova, nell’ambito dei controlli mirati alla tutela della risorsa ittica coordinati dal Centro regionale di tutela della pesca (Direzione marittima di Ancona) hanno effettuato verifiche durante lo sbarco al Molo Martello. Ed è scattato il sequestro di oltre 600 chili di vongole prive della documentazione necessaria per la commercializzazione. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro. Il prodotto ittico, ancora vivo, è stato rigettato in mare dai militari, contribuendo così alla salvaguardia dell’ecosistema marino. La Guardia costiera invita i consumatori a prestare sempre massima attenzione all’acquisto di prodotti ittici, verificando la loro tracciabilità e il rispetto della normativa vigente. Acquistare pescato sicuro e certificato significa tutelare la propria salute e il mare. I controlli sulla filiera della pesca sono regolarmente svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera a seguito delle dipendenze funzionali dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il triplice obiettivo di tutelare il consumatore finale, la risorsa ittica e gli stessi pescatori che operano nel rispetto delle stringenti norme e dei regolamenti di settore. Le indagini continuano, sia per i pescatori di frodo in fuga sia per tutelare il settore e chi svolge onestamente questo lavoro, sia in un’ottica di repressione che di prevenzione. Alle Capitanerie di porto sono storicamente affidate la disciplina e la vigilanza su tutte le attività marittime e portuali. Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, svolge compiti relativi agli usi civili del mare ed è inquadrato funzionalmente nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale si riconducono i suoi principali compiti istituzionali. Il Corpo, inoltre, opera in regime di dipendenza funzionale dai diversi dicasteri, tra i quali il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si avvalgono della sua organizzazione e delle sue competenze specialistiche.

Tra le citate competenze, in primis, la salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, oltreché la tutela dell’ambiente marino, dei suoi ecosistemi e l’attività di vigilanza dell’intera filiera della pesca marittima, dalla tutela delle risorse a quella del consumatore finale. A queste ultime si aggiungono le ispezioni sul naviglio nazionale mercantile, da pesca e da diporto, condotta anche sulle navi mercantili estere che scalano i porti nazionali.