"Sgombro d’oro" al pontile L’aurora

Il pontile "L’aurora" si aggiudica la sesta edizione dello "Sgombro d’oro". Mattinata di grandi pescate, domenica, per i soci dell’associazione, tornati in porto con un bel bottino di prede. La caccia in mare è dunque valsa la vittoria al "Palio dei pontili-Lo Sgombro d’oro", la competizione di pesca sportiva organizzata da ‘Il madiere’, cui partecipano le sette associazioni diportistiche. Si è pescato alla traina e decisiva è stata la prestazione dell’imbarcazione 12 (equipaggio Rogani-Moscatelli), che ha vinto ben due premi: uno per il totale del pescato, l’altro per la preda più grande, un tonnetto alletterato di 10,8 kg. Il secondo premio è invece andato all’imbarcazione 7 del pontile "La medusa" (equipaggio Cognigni-Medori), terza l’imbarcazione 5, della Lega navale, con a bordo la coppia Guido e Daniele Severini. Allo "Sgombro d’oro" partecipano tre equipaggi per ogni associazione: il premio finale è assegnato al pontile che in base al pescato, ha fatto dunque registrare il miglior bottino.

f. r.