Spray al peperoncino, discoteca evacuata

Civitanoca, 12 aprile 2025 – Svuota una bomboletta di spray al peperoncino al Donoma, fermato dagli uomini della sicurezza un 21enne di origini tunisine. I carabinieri, chiamati dai buttafuori, lo hanno denunciato. “Un dispetto, un gesto senza senso – ha commentato Daniele Maria Angelini, titolare del locale di via Mazzini –. Si tratta del terzo episodio in pochi mesi. Da chiarire se ci sia un piano dietro per sabotare il Donoma”.

L’episodio è avvenuto mercoledì intorno alle 3.35, a meno di mezz’ora dalla chiusura. Il 21enne, residente a Porto Recanati e da solo in discoteca, in una zona morta del locale nelle vicinanze di una delle uscite di emergenza ha spruzzato una bomboletta di spray al peperoncino. Nel giro di pochi minuti l’aria nel locale, dove c’erano ancora circa 350 persone, è diventata irrespirabile. “È successo a fine serata. Il ragazzo, che era entrato da solo e aveva l’aria di una persona insospettabile, ben vestito e curato – ha raccontato Stefano Salvucci, responsabile della sicurezza al Donoma –, è stato subito individuato e fermato dal personale della security, che ha chiamato i carabinieri. Nel frattempo sono state aperte tutte le porte di sicurezza e le persone sono state fatte uscire e accompagnate alle auto, per non creare problemi all’esterno. Fortunatamente, non ha spruzzato lo spray addosso a nessuno e soltanto una ragazza, che ha avuto un attacco di panico per quanto accaduto, ha richiesto l’intervento dell’ambulanza. Non è chiaro perché lo abbia fatto. Non parlava italiano e non ha saputo dare una spiegazione del suo gesto, che appare del tutto insensato e immotivato e che ha creato un danno economico al locale, facendo interrompere una serata nel corso della quale si stavano festeggiando anche diversi compleanni”.

I carabinieri hanno sequestrato la bomboletta, rivenuta dagli uomini della sicurezza del Donoma, e hanno portato in caserma il 21enne, che è stato quindi denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti all’offesa e getto pericoloso di cose. “Ci riserviamo di fare una denuncia – ha continuato Salvucci –. Il locale è stato danneggiato ed episodi come questi sporcano il lavoro e l’impegno che mettiamo per garantire la sicurezza dentro e fuori il locale. Non è chiaro come abbia fatto a entrare quella bomboletta, nonostante i rigidi controlli all’ingresso. Pensiamo anche che abbia trovato un escamotage, nascondendola e andando a riprenderla. È sembrato più che altro un dispetto”. “Non è il primo gesto insensato nei confronti del Donona – ha sottolineato Angelini –. Si tratta del terzo in poco tempo. Prenderemo provvedimenti per capire se ci sia un piano per sabotare il locale. Intanto, voglio ringraziare le forze dell’ordine, subito intervenute, e gli uomini della sicurezza”.