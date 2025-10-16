Spruzza lo spray al peperoncino in un locale: denunciato 57enne

Civitanova, 16 ottobre 2025 – Infastidisce gli avventori di un locale e quando viene cacciato dagli addetti alla sicurezza spruzza spray al peperoncino, provocando il panico e costringendo alcune persone ad uscire dal locale. Denuncia e Daspo urbano per un 57enne cubano. È quanto accaduto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre scorso, quando una volante del commissariato di polizia è intervenuta in un locale sul lungomare. In strada c’erano parecchie persone.

Una volta intervenuti sul posto, gli agenti hanno accertato che un uomo aveva utilizzato una bomboletta spray al peperoncino provocando spavento tra gli avventori del locale e costringendo alcuni di questi a uscire a causa delle irritazioni provocate dalla sostanza urticante. Il responsabile del gesto è stato subito identificato: si trattava di un 57enne cubano. Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo si era presentato ubriaco all’interno del locale ed era stato fatto uscire dagli addetti alla sicurezza, in quanto particolarmente molesto.

Lui si è opposto, facendo uso dello spray all’interno del locale, fortunatamente senza provocare lesioni o particolari conseguenze per i presenti. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per danneggiamento e nei suoi confronti è scattata la misura del Daspo urbano, emesso dal questore di Macerata, Luigi Mangino, dopo la segnalazione della Divisione Anticrimine della Questura di Macerata. La misura preclude all’uomo la possibilità di frequentare i locali della costa maceratese per un anno e, se non rispettata, nei suoi confronti scatterà una denuncia.