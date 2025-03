“Stazione e locali, troppi tassisti abusivi”

Civitanova, 4 marzo 2025 – “Sempre più tassisti abusivi a Civitanova”. I gestori del servizio taxi e noleggio con conducente presentano un esposto a Comune, carabinieri e guardia di finanza, portando alla luce il problema. Gli irregolari sarebbero almeno una decina. “Negli ultimi anni la piaga dell’abusivismo che colpisce i gestori del servizio taxi e noleggio con conducente, si è consolidata anche nel nostro comune – hanno spiegato i gestori del servizio taxi e noleggio con conducente di Civitanova –. Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, si rileva un aumento dell’offerta di trasporto persone da parte di conducenti irregolari che illegalmente effettuano transfer da e per ogni destinazione. Gli abusivi acquisiscono la clientela stazionando in nostra presenza vicino alla stazione ferroviaria, delle pasticcerie Romana e Ternana, al bar Milan, nonché nelle vicinanze delle fermate dei bus interregionali, vicino alle discoteche, i night e i locali notturni. Ci sottraggono le richieste di trasporto pubblicizzandosi come taxi anche nel web, sulle locandine degli eventi, fornendo i bigliettini da visita nelle strutture ricettive e operando una costante diffamazione nei confronti di tutti i gestori con regolare licenza. Non essendo gravati dalle ingenti spese, che ogni titolare di licenza taxi e autorizzazione ncc, deve sostenere per esercitare legalmente l’attività, gli abusivi sono in grado di dimezzare le tariffe diffondendo l’idea che noi siamo dei truffatori. In molte occasioni abbiamo visto tassisti irregolari che, dietro pagamento, trasportavano passeggeri da per ogni destinazione utilizzando autovetture obsolete con dispositivi che non funzionavano. Alcuni dei conducenti abusivi sono anziani, con evidenti patologie fisiche e psichiche tali da poter mettere a repentaglio l’incolumità delle persone che trasportano. In questo nostro esposto cautelativo, ci facciamo portavoce delle vicissitudini intercorse tra gli abusivi e i loro sfortunati clienti che vanno dal non poter pagare con il bancomat o bonifico, dal moltiplicare la tariffa per il numero delle persone trasportate e non a viaggio, come è di norma, dal percorrere strade secondarie per evitare le forze dell’ordine ecc..”.

“Gli abusivi segnalati alle forze dell’ordine – aggiungono – finora sono una decina. Il nostro obiettivo è chiedere il ripristino della legalità, in primis per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori regolari che passa, soprattutto nelle ore notturne, attraverso il trasporto pubblico non di linea (taxi e ncc) a cui farebbe naturalmente seguito la possibilità economica di poter continuare a svolgere proficuamente le attività di trasporto Inoltre, per ottimizzare il servizio taxi, suggeriamo di dotare gli operatori taxi di un centralino con turnazioni in presenza che garantisca il servizio h24 e videocamere da installare nei dintorni dei posteggi taxi della stazione ferroviaria e di piazza XX settembre”.